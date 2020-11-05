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程式誰寫的？AI攝影機鬧烏龍 足球賽轉播裁判「光頭」90分鐘

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一場在蘇格蘭的足球賽，竟發生AI攝影機誤將光頭裁判認成足球，從頭到尾緊緊跟拍狀況。取材自YouTube
近日一場在蘇格蘭的足球賽，竟發生AI攝影機誤將光頭裁判認成足球，從頭到尾緊緊跟拍狀況。取材自YouTube

跟錯對象啦！近日一場在蘇格蘭的足球賽，竟發生讓人噴飯的畫面，有AI（人工智慧，Artificial Intelligence縮寫）攝影機誤將光頭裁判認成足球，從頭到尾緊緊跟拍，反倒沒什麼捕捉球員之間精彩的較勁，不過這也讓一票網友笑翻，直呼「程式誰寫的啦！」

根據美國體育媒體《SBNation》報導，這項由主場恩華尼斯隊（Inverness Caledonian Thistle F.C.）引入的智慧技術，讓AI攝影機可以自動捕捉足球位置，不再需要攝影師親自操作，還可以將直播畫面，清楚呈現在因新冠肺炎無法現場觀賽的球迷面前。

影片來源：YouTube

不過尷尬的是，當天在陽光照射下，裁判的光頭實在太亮，也讓AI攝影機「迷失方向」，直接跟錯「球」，將畫面聚焦在沒有太多動作的裁判上，讓球迷看了整整90分鐘的光頭。

影片曝光後也笑翻PTT網友，留言表示「笑到流淚」、「偶爾還是有跟對一下，不過不知為什麼特別執著於光頭」、「難怪覺青老是跟著光頭走」、「光頭裁判來踢球，你當球」、「光頭王！」、「AI沒有罪，工程師抓出來打」、「程式誰寫的啦！」、「這超好笑」、「以後場內沒頭髮的是不是要戴假髮才能上」。

攝影 AI 足球

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