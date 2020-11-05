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演員夫妻趁孩子上學時拍色情片 大方跟其他家長聊性事

編譯中心／綜合報導
英國色情片夫妻檔演員潔絲跟麥可，一年半前開始趁孩子上學時拍攝及上傳他們的影片。（取材自dailymail）
英國色情片夫妻檔演員潔絲跟麥可，一年半前開始趁孩子上學時拍攝及上傳他們的影片。（取材自dailymail）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，當地色情片夫妻檔演員潔絲（Jess）跟麥可（Mike Miller），一年半前開始趁孩子上學時拍攝及上傳他們的影片。夫妻日前接受訪問時表示，他們從事這項工作不會感到丟臉，畢竟「只是夫妻自己拍，沒跟其他人一起工作。」

夫妻檔表示他們的業餘色情作品原汁原味，毫無造假，流露出對彼此真實的激情和渴望。麥可主業原是健身房私人教練，他跟潔絲合拍片子常以健身房為主題。他們也試著規畫每天放映的影片主題，好比「骯髒的星期五」和「故事時間星期日」。

但他們坦承拍片之餘要照顧孩子很不容易。潔絲說有的時候孩子下課前只剩1小時，「事情就出錯了。」潔絲透露每天都會跟麥可發生性行為，有次跟孩子同學媽媽提到此事，對方驚訝的表示：「我跟老公一個月只有一次。」

有網友認為夫妻檔孩子成長過程中會因父母的職業受挫，「無法逃脫的命運」。也有人直指夫妻檔行為令人作嘔，「不能洗腦孩子，讓孩子誤認這些事是可接受、正常的。」但是也有網友表示，該尊重每個人不同的選擇：「如果大家都長一樣，世界會變得很無趣。」

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