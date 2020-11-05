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生僻字？趙麗穎不識「蘭」網：妳老公不是蘭陵王嗎

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎參與品牌直播卻鬧笑話。（取材自微博）
趙麗穎參與品牌直播卻鬧笑話。（取材自微博）

中國女星趙麗穎近日受邀參與品牌直播，卻因不會念繁體中文「蘭」字，鬧出笑話。

當日趙麗穎一身水藍色小西裝，還佩戴一小串項鍊，嘴上紅唇點點，帶起貨來有模有樣，而且與主持人的互動也頗不錯。但是沒想到趙麗穎在直播時，到中獎環節這一幕，不小心翻車了。念到網友名字中的「蘭」字時，她愣住沉默，主持人趕緊救場，幫她唸出「蘭小刀」，她才跟著附和。

趙麗穎先自嘲一番，然後說「我怎麼就覺得一堆生僻字」，主持人這時立刻打圓場，笑說「真的不是我們的文化都非常高」，要參與直播網友的名字盡量不要用這些「生僻字」。

來源：YouTube

網友傻眼「『蘭』也算生僻字嗎？」表示中獎粉絲中的生僻字，不就是趙麗穎主演的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》角色明蘭的「蘭」字嗎？甚至趙麗穎的老公馮紹峰最出名的角色不就是《蘭陵王》嗎？

不過也有人護航，表示畢竟現在中國常用的都是簡體中文，不認識繁體字也正常。

趙麗穎不識「蘭」字，也讓很多人討論起她的學歷。她畢業於廊坊市電子信息工程學校空乘專業，學歷中專。之前她在清華大學前拍照，聲稱「如果將來有機會再站在這裡，我一定要把臉露出來！這是一個偉大的夢想。」

趙麗穎不會唸繁體字。（取材自微博）
趙麗穎不會唸繁體字。（取材自微博）

趙麗穎演過「明蘭」。（取材自微博）
趙麗穎演過「明蘭」。（取材自微博）

趙麗穎 中國 YouTube

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