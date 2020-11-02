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準新人遊台日月潭 弄丟求婚鑽戒 半個月後奇蹟找回

記者賴香珊／南投3日電
蔡姓女子在日月潭水社壩步道附近遺失婚戒將近半個月，日前因有民眾拾獲奇蹟找回。(記者賴香珊／攝影)
蔡姓女子在日月潭水社壩步道附近遺失婚戒將近半個月，日前因有民眾拾獲奇蹟找回。(記者賴香珊／攝影)

台灣南投縣草屯鎮蘇姓民眾日前到日月潭旅遊，路過水社壩發現草叢內有物品閃閃發亮，趨近撿拾竟是枚鑽戒，昨送交警所，經警方追查連繫上蔡姓失主，蔡開心表示，弄丟婚戒快半個月，本以為找不到，沒想到奇蹟尋回，很感謝蘇先生和警方。

草屯警分局指出，昨有民眾拿1枚鑽戒到中正派出所報案，表示是在日月潭水社壩步道旁草皮拾獲，雖不確定真偽，但仍送交警方，偵查佐張育華受理案件後，考量拾獲地在日月潭，詢問當地警所果然一箭中的，確認半個月前有人報案遺失。

「都過半個月了，以為找不到了。」張通知蔡姓鑽戒失主到所領回時，她除了感謝也覺得很不可思議，她提到，上月17日跟未婚夫去日月潭玩，當時為了要擦防曬乳才取下手上的戒指，並放在襯衫的胸前口袋，未料拍跳躍照時掉了出來。

她表示，當時未婚夫用連拍拍跳躍照，也拍下3枚戒指從口袋掉出的瞬間，其中最貴且最具紀念性的是今年520未婚夫向她求婚訂製的1.1克拉鑽戒，因此發現不見就回水社壩找，但找到半夜有找回1枚，婚戒還是不見蹤影，最後只能報警。

蔡的未婚夫則表示，婚戒遺失後，兩人都很焦急，想說應該掉在差不多的地方，卻遍尋不著，猜想可能被撿走了，想說可能找不回來了，玄的是，未婚妻跟她說前晚夢到找到婚戒，昨下午就接到警方來電說有人撿到報警，讓他們又驚又喜。

而蔡昨在未婚夫的陪同下領回婚戒，也致電蘇先生致謝，蘇則向他們表示，前晚跟家人在水社壩步道散步，怕女兒跌倒以燈光照地，意外發現在步道旁草叢內閃閃發亮的鑽戒，因返家晚了，昨天上午就交給警方，很開心能協助他們找回婚戒。

蔡姓民眾去日月潭遊玩，上月中旬在水社壩附近遺失婚戒，昨被拾獲奇蹟尋回。(本報資料...
蔡姓民眾去日月潭遊玩，上月中旬在水社壩附近遺失婚戒，昨被拾獲奇蹟尋回。(本報資料照片)

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