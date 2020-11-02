麥當勞點餐要多一點美乃滋 他收到「最糟糕的漢堡」

英國 鏡報（Mirror）日前報導，當地一名42歲爸爸奎林恩（Xavier Quillien）日前帶著10歲兒子到麥當勞 用餐，點餐時要求店員加多一點美乃滋，最後拿到美乃滋滿溢的起司堡，怒斥店員做出他「從未見過的糟糕漢堡」，當場要求更換。

奎林恩說兒子只是想要多一點美乃滋，店員應該要添加「適量」的美乃滋，而不是加到滿出漢堡，還抱怨抱怨店員沒有好好的擺放餡料，「不能找藉口」。

奎林恩提到店員雖然道歉且重作一個漢堡給他們，但「新漢堡裡面少放了番茄」，所以又被他退貨要求店員重作。

奎林恩表揚當天值班人員很有禮貌且積極處理問題，但聲稱他們之前在麥當勞也遇到類似狀況：「我兒子上次買起士堡時，漢堡裡少放了起士。」

奎林恩表示點餐人員笑臉迎人、也很幫忙，但負責料理餐點人員很不到位，所以給麥當勞「0分」。

網友srock39質疑奎林恩究竟對麥當勞有什麼期待：「以為它是米其林星級餐廳嗎？還是希爾頓大飯店？」網友Beavis建議奎林恩自己幫兒子做漢堡：「然後在旁邊給他三包美乃滋。」網友Illinois user則說自己也不去麥當勞了：「之前點漢堡，店員常亂疊麵包、且餡料常掉到麵包外，外界評價過譽又太貴了！」