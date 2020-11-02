107歲人瑞歷經百年滄桑 第22度投票選總統

107歲人瑞帕可特（Ed Palkot，右）和他兒子葛瑞格（Greg Palkot，左）。 取自foxnews.com網站

107歲人瑞帕可特（Ed Palkot）生平歷經過世界大戰、西班牙流感 及經濟大蕭條 等天災人禍，今年的他是連續第22次投票 選總統。他對孩子的教導就是：投票是自己的責任。

福斯新聞（Fox News）報導，帕可特1913年出生於賓州匹茲堡市（Pittsburgh）工人階級移民家庭，生平見證一場世界大戰、西班牙流感（Spanish Flu）全球大流行及美國經濟大蕭條（Great Depression）。

他曾回憶說，自己曾在停戰紀念日（Armistice Day）看著軍人凱旋返家、曾罹患西班牙流感但倖存下來，並在大蕭條期間從事多項工作勉強維生。

自1936年起，帕可特參與了每次總統大選投票，這次是他連續第22度投票選總統。他還參與了難以計數的期中選舉及地方投票。

在帕可特家中，選舉日是神聖不可侵犯的。他的一個兒子是福斯新聞記者葛瑞格（Greg Palkot），葛瑞格說：「我們所有孩子所受的教導是，投票是我們的責任，而他以身作則。」

葛瑞格在福斯新聞撰文表示：「我很高興向所有感興趣的福斯新聞支持者報告，我現齡107歲的父親已再次參與投票。」

葛瑞格指出，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之故，他的老爸是由住在紐約長島的女兒協助下，以郵寄方式參與這次投票。