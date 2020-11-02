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美國情侶入住百年老屋 挖到價值3.3萬陳年威士忌

編譯中心 / 綜合報導
屋齡105年的老房子，竟藏著66瓶近80年的威士忌，粗估價值至少33000美元。取材自New York Post
屋齡105年的老房子，竟藏著66瓶近80年的威士忌，粗估價值至少33000美元。取材自New York Post

美國一對伴侶德拉蒙德（Nick Drummond）跟巴克（Patrick Bakker）去年以18.3萬美元購買一棟屋齡105年的老房子，日前竟在屋裡發現66瓶近80年的威士忌，粗估價值至少3.3萬美元。

美國媒體《紐約郵報》 （New York Post）指出，該棟房子前屋主是當地人稱「神秘客」的漢弗納（Adolph Humphner），據說他在1920年至1933年間美國執行全國禁酒令時於走私酒，但始終沒有獲得證實。

直到數周前，30歲建築師德拉蒙德跟29歲花藝師巴克試圖去除房子腐朽的外部裝飾時，發現一個包著稻草、紙和繩子的東西從牆上掉下來，一看包裹中竟有六瓶1923年走私的威士忌，且泥房裡一整面牆跟下方的爬行空間都藏著走私酒。德拉蒙德證實前屋主身分：「他真的如傳言所說是走私酒的人。」

目前他們找到了66瓶威士忌，其中有15瓶裝滿酒。拍賣行預估每瓶售價為500至1000美元。

德拉蒙德說地面下的酒瓶都是空的，他們打算不移動這些酒瓶，把地板改成玻璃材質，以展示這個房子的獨特歷史，也想捐一些空酒瓶給當地的歷史館所。至於裝滿酒的威士忌除了部分出售作為他們房屋裝修的經費，「我們當然會留下一瓶品嚐！」

隨著這個消息在社群網站發酵，德拉蒙德收到不少關於前屋主的文件及訊息，好比他死於禁酒令結束前一年。

德拉蒙德跟巴克懷疑房子裡可能藏著更多東西。他們的下一個計劃是鑽一些小孔，找出可能隱藏其他包裝的區域。

現任屋主試圖去除房子腐朽的外部裝飾時，發現一個包著稻草、紙和繩子的東西從牆上掉下...
現任屋主試圖去除房子腐朽的外部裝飾時，發現一個包著稻草、紙和繩子的東西從牆上掉下來，一看包裹中竟有六瓶1923年走私的威士忌，且泥房裡一整面牆跟下方的爬行空間都藏著走私酒。取材自New York Post

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