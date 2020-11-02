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婚紗照遭酸像「保險套廣告」 新婚夫妻不撤：又沒錯！

編譯中心／綜合報導
印度新婚夫妻在臉書曬婚紗照後，收到酸民攻擊。（取材自Hrushi Karthik）
印度新婚夫妻在臉書曬婚紗照後，收到酸民攻擊。（取材自Hrushi Karthik）

BBC報導，印度新婚夫妻蕾可希咪（Lekshmi）跟卡爾提克（Karthik）10月在臉書曬婚紗照後，收到酸民攻擊，諸如：「畫面情色，根本是保險套廣告」、「還不快去開房間」。

卡爾提克沒料到婚紗照引來這麼多麻煩，他指出酸民在照片上傳兩天內大量湧入：「他們說我們這麼做只是想紅。還罵我們下流、可恥、醜陋，甚至質疑我們下面有沒有穿衣服。」

蕾可希咪說多數酸民矛頭指向她，讓她覺得很羞恥：「他們叫我去拍A片，還說我素顏照片很醜，且酸民不乏女性。」

卡爾提克表示拍婚紗是他們蜜月的一部分，在9月辦完婚禮後，想拍一組「浪漫且親密」的婚紗照，便帶著攝影師友人到茶園取景。他們跟旅館借來白色絲綢床罩裹上身，在茶園擁抱、笑著追逐拍攝當下覺得很開心且自在。

豈料最後除了收到大批酸言酸語，很多親戚也無法理解，說他們忘本、太西化。卡爾提克說：「親戚質疑我們為什麼這麼做，要我們撤除照片，還把我跟妻子退出即時通訊軟體WhatsApp的家庭群組。」

但這對夫妻決定不撤除照片，卡爾提克解釋：「如果我們這麼做就表示我們認輸了，但我們又沒犯錯，我們在床罩下也有穿衣服啊！」

網友阿拉（Salar E Ala）則認為，他們公開照片就要有被公審的心理準備。網友蘿西（Nimisha Rossy）也提到若他們不想求關注就不要公開曬照：「如果拍婚紗只是為了紀念，就不要放到社群平台上。」

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