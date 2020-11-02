美大選搶先報？關島非正式投票 過去30年只錯2次

關島非正式投票結果成為美國總統大選焦點。路透

每到美國總統大選 前夕，外界總會把焦點放在位於白宮1.2萬公里外的太平洋島嶼──關島。當地民眾雖不能參與美國總統大選投票 ，但關島的非正式投票（straw poll）過去30年來除兩次外，皆成功預測總統大選贏家。

澳洲廣播公司（ABC）報導，關島民眾將會以無約束力的非正式投票方式進行總統大選投票，該島的投票結果被廣泛認為是美總統大選贏家的準確指標。

關島非正式投票除了1984年雷根打敗民主黨候選人孟岱爾、2016年川普打敗柯林頓之外，皆成功預測總統當選人。

3日將以民主黨身分競選美國眾議院代表的安德伍德（Robert Underwood）表示，非正式投票是一個花招，但其過去超強成功預測紀錄引起廣大關注。

他說，「關島的時間領先美國，我們可以提前宣布非正式投票的結果，引起一些關注」。

關島於在1898年美西戰爭中被西班牙割讓成為美國領土，當地人民被視為美國公民 ，但由於關島僅為領土而不是州，當地民眾不能參與總統投票。

然而，根據1979年的法律，關島選舉委員會仍授權進行總統投票並計算票數，最後將不具約束力的結果交給美國參議院。關島的非正式投票通常與其他當地選舉同時舉行。

無法參與總統大選投票讓許多關島民眾備感挫折，安德伍德表示，「大選的結果將對關島人民有立即且直接的影響」。

他說，「有些人認為（非正式投票）是象徵性活動以表示關島不完全屬於美國，因此他們必須更加注意我們」。

不過，也有其他關島民眾認為，非正式投票是浪費時間且擾亂島上更重要的議題進行。

身為老師的關島民眾麥可邁努斯（Siobhon Rumurang McManus）表示，「我們可以假裝我們的參與有影響力，但實際上，最終對選舉沒有任何真正影響」。她還說，無法參與自己的民主進程非常過時。