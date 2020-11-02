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結婚周年老公送「Apple綠」 人妻興奮一看卻亮刀

編譯中心 / 綜合報導
iPhone 12系列新機。 歐新社
iPhone 12系列新機。 歐新社

蘋果iPhone 12系列新機上市後吸引許多果粉搶購，一名人妻也很想要有一支最新的iPhone 12手機，聽到老公要送「Apple綠」給她，開心的不得了，沒想到看到「實物」後失望不已，甚至還拿菜刀出來，貼文PO在臉書後笑翻一票網友。

這名人妻在臉書社團寫道，老公在好市多買東西時打了通電話給她，並表示要在兩人的結婚周年送她一個「Apple綠」，原PO一聽雀躍不已，認為老公要送的禮物就是綠色的iPhone手機，心想「終於等到你啦」。等老公回到家時，她開心地跑到門口去迎接她的「iPhone 12」，沒想到卻讓她大失所望。

原PO說老公拿出要送她的「Apple綠」，結果不是iPhone手機，竟然是一個「Apple（蘋果口味）乳酪蛋糕」，讓她看了頓時從天堂掉到地獄。失望之餘，原PO酸酸地說「為了好好感謝老公，我拿出我的壓箱刀，幫他切一塊大小適中、稜角分明、餡料均勻的蛋糕。大家瞧瞧，老公能明白我對他的感謝嗎？」

原PO哀怨的貼文也笑翻許多網友，「好機車的老公」、「老公應該吃的很緊張」、「先切老公再切蛋糕」、「隔著螢幕我都感受到滿滿的殺氣了」、「這位送禮的大大膽子應該不小吧，難道不知安太座是件很難的事嗎？」、「害我緊張一下，以為要出人命了」、「有iPhone，刀在蛋糕上；沒iPhone，刀在…」、「問問老公想不想擁有『太平洋』藍」。

不過也有人幫她老公說話，「幽默的另一半不好找」、「菜刀不是要對準老公啊」、「是好老公，要珍惜」、「很好的老公啊！知道iPhone就是虛榮，實在的老公」、「還記得結婚周年已經很棒了，買蛋糕慶祝，要滿足了」。

一名人妻聽到老公要送「Apple綠」給她，以為是要送iPhone手機，沒想到竟然...
一名人妻聽到老公要送「Apple綠」給她，以為是要送iPhone手機，沒想到竟然只是蘋果口味的蛋糕，讓她大失所望。 取材自臉書

iPhone Apple 手機

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