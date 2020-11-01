買番茄回家放常溫 幾星期後切開竟冒「豆芽菜」

一名女網友在超市買了番茄回家後只放常溫沒有冷藏，沒想到幾個星期後切開一看發現番茄裡面長滿了「芽」。取材自臉書

番茄營養價值高，許多人都會買來料理入菜，但一名女網友在超市買了幾顆番茄回家，幾個星期後切開來一看，裡面竟然發芽了，讓她相當驚訝。她拍下照片上傳臉書 ，有密集恐懼症的網友看了也直呼恐怖又噁心，還有人找出專家的說法來解釋這種情況。

原PO在臉書表示，幾個星期以前到超市買了幾顆番茄，但買回家後一直覺得表面顏色不夠紅，而且買來都放在常溫下，完全沒有放到冰箱冷藏。10月31日她將番茄切開來看，竟然發現裡面發芽了！從原PO所貼的照片可看到，兩顆番茄切開後，內部滿滿的都是「豆芽菜」，其他鄉民們看了也不敢置信。

許多人看了直呼噁心，「我以為是蟲」、「一瞬間我還以為是蛆」、「有種密集恐懼症」、「不放冰箱不能怪它發芽啊」、「重點是還可以吃嗎？」、「幾個星期的蔬菜沒冰，如果不發芽、不壞才擔心呢」、「手上雞皮疙瘩立馬起立」、「原來番茄是這樣發芽的」。

還有人搞笑留言表示「種起來，妳就會得到吃不完的番茄了」、「恭喜妳，種到土裡，妳將得到很多番茄」、「買番茄送豆芽，很划算」、「萬聖節 豆芽菜cos番茄被抓包了」、「番茄口味的豆芽菜，新品種」。

中興大學園藝系教授指出，番茄內部發芽是因為受到氣候異常影響，果實水分吸收不足，或者番茄生長時，土裡的微量元素「硼」吸收不夠，導致果實內的種子外層薄膜消失，直接在番茄肚子裡發芽，這是一種非常態性的個體突變，發芽的番茄沒有毒，不小心吃到也不用害怕，但實在太噁心了，不吃也罷。

這樣的情況在中國 也發生過，根據山東省農科院蔬菜所王崇啟表示，番茄裡長出的芽不是「豆芽」，是種子的「胎萌現象」，當番茄成熟後，如果沒有即時摘下或食用，在適合的濕度溫度條件下，裡面的種子就會發芽。王崇啟也說發芽的番茄吃了對身體無害，但如果胎萌的太厲害，可能會影響口感。