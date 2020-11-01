張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪

「玉卿嫂」在當年曾轟動華人影壇。取材自台北電影節部落格

曾獲金馬獎、亞太影展導演 獎的張毅1日辭世，享壽69歲，他生前有許多經典代表作，包括被譽為女性電影 三部曲「玉卿嫂」、「我這樣過了一生」以及「我的愛」，其中「玉卿嫂」更因有露骨的大膽床戲震驚影壇，被新聞局以「破壞中華婦女形象」為由刪減，一度還被譽為是36年前的「色戒」，而張毅也因該片與女主角楊惠姍相戀，已走過30餘年。

「玉卿嫂」改編自白先勇小說 ，講述楊惠姍飾演的玉卿嫂愛上年輕小鮮肉慶生，原作更精準描繪2人的激情性愛戲，張毅也將這些情慾文字轉為影響，在當年尺度之大，引發激烈討論，更被新聞局以「破壞中華婦女形象」為由刪除若干片段，讓張毅氣得想當面找對方理論，後來才發現負責電檢的都是一群公務員，完全非專業人士，體會到自己完全無法講得通，只好放棄。

不過「玉卿嫂」完整版一直放在電影資料館保存，直到2012年才在台北電影節首度曝光未刪剪版，張毅當年也在台北電影節出席映後座談，並透露「那個時代裡面有太多的遺憾，今天重看『玉卿嫂』我覺得就把它當成這個時代裡各式各樣的挫折，各式各樣的滄桑或說紀念，對我而言，我覺得我每一次看到著個片子，反而是提醒我在過去的那個時代，多少的誤解、扭曲，多少的遺憾，做一個電影工作者其實是非常微小的一部分」，言語間有不少感慨。