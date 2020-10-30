蛇吻、流浪狗驚擾… 你想不到的動物園「動物死因」

台北市立動物園一隻雙峰駱駝，因居住環境泥濘且有傷口，讓民眾不忍。(圖:議員楊靜宇提供)

台北市立動物園 今年9月有食蟻獸脫逃，其中一隻仍失蹤；台北市議員楊靜宇昨在議會質詢指出，動物園保護不了動物，園區動物月平均死亡數一年比一年多，原因除了老死、生病，竟還有動物遭毒蛇咬中毒，或因流浪犬跳入驚擾受創而死，要求動物園嚴加管理。動物園表示，已增加防護設施。

楊靜宇指出，前年動物園動物死亡數142隻，平均月死亡12隻；去年死亡178隻，月死亡15隻；今年1到8月已死亡125隻，月平均死亡數一年多過一年。

楊靜宇統計，各類死因中，人為因素、管理失當造成的創傷死亡最多，107年有13隻，去年16隻死亡，今年到8月底則已死亡15隻。令他不解的是，去年12月29日，當天同一時間5隻台灣 山羌受創傷死亡，去年1到4月，連著有4隻褐狐猴死於中毒，今年6月也有3隻環尾狐猴因寄生蟲死亡。

另外，民眾還陳情，兒童動物區有一隻雙峰駱駝居住環境不佳，沒下雨卻地上泥濘，身上有壓迫性膿胞發炎感染，不但蒼蠅來叮，傷口甚至可見骨。楊靜宇說，小朋友看見了還頻問「牠生病了嗎？」好臭好髒。

動物園長劉世芬說，4隻褐狐猴是被毒蛇咬傷而死，5隻因創傷死亡的山羌，則因流浪犬跳入，山羌因緊張亂竄受傷而亡。她說，動物園已加強防護，在蛇類路徑裝黏鼠板，加強防堵流浪犬闖入。

劉世芬說，國外動物園平均死亡率是10%，北市動物園約7%，其實比較低；至於脫逃的食蟻獸仍下落不明，教育局 長曾燦金表示，希望能找回來，不會放棄。