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男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命

記者陳雨鑫／台北報導
傷心過度心碎，真的可能面臨喪命風險，示意圖。本報資料照片
傷心過度心碎，真的可能面臨喪命風險，示意圖。本報資料照片

傷心過度心碎，真的可能面臨喪命風險。32歲的莉莉（化名）被男友欺騙中秋節得加班，無法與她共度佳節，後來發現男友根本沒在加班，反而與朋友狂歡，氣得發抖的莉莉，開始出現胸悶、胸痛、窒息感，家人發現後立即送醫急救，確診為「心碎症候群」。

開業精神科醫師楊聰財表示，醫學上真的有「傷心欲絕」的病症，俗稱「心碎症候群」（Broken Heart Syndrome），根據美國心臟協會研究，心碎症候群特別容易發生在女性身上，發生率是男性的7倍至10倍，最常發生在親人過世、夫妻離婚或情侶分手、甚至失業或考試失利等情境時。

當人體長期處在壓力下，身體會分泌破壞性很強的可體松，干擾體內血清素、腎上腺素、多巴胺及腦內啡的正常分泌，引發憤怒、焦慮、憂鬱等症狀；若長期處於負面情緒，會傷害腦海馬迴，讓記憶體受到干擾，可體松攻擊全身，造成免疫系統、腸胃道系統失衡，甚至會攻擊心臟器官，造成心臟停工，引發猝死

楊聰財表示，當患者出現急性壓力事件，不知道如何面對及處理，就會出現上述恐怖的生理及心理症狀，又加重面對這些症狀的壓力，然後再出現讓人覺得生不如死的身心症狀。

長期惡性循環，會持續破壞患者的身心健康，輕則影響生活品質，嚴重者可能會危及性命，因此當出現「心碎症候群」症狀時，應及早尋求專業精神醫療團隊來協助，可治療方針可以生理、心理及環境等三方面同時進行。

楊聰財表示，如以藥物來改善患者失眠及憂鬱、焦慮的生理症狀；再來可以透過認知行為療法，改變負面想法，例如案例莉莉因被男友欺騙而感到心碎，但若能趁這個機會真正認識這個渣男的行為，降低心碎的壓力。

楊聰財建議患者遇到壓力事件時，可找親朋好友、姊妹淘參與聚會或唱歌，抒發心中的悲傷及壓力，透過分享獲得情感上的支持及鼓勵，改善症狀，若是必要進行到療程一般需要3到6個月，需與精神醫療團隊共同努力，才有機會讓病情獲得改善。

美國 失眠 猝死

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