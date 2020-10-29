泰女扮殭屍 深夜直播「賣死人衣服」加碼講解死因故事

卡妮塔扮成殭屍拍賣亡者衣服。（路透）

直播的腦洞，只有想不到，沒有做不到。泰國 一名女子突發奇想賣起「死人衣物」，甚至將自己扮成殭屍出現在鏡頭前，並在直播時介紹每一件衣服的由來，以及原主人的死因，影片曝光後吸引不少網友關注。

來自泰國碧差汶府卡妮塔（Kanittha Thongnak）一手開闢「陰間直播」，她原來是個服飾老闆娘，卻因為疫情 生意慘不認睹。一籌莫展之際，她被邀請去參加葬禮，注意到現場放了一大堆死者的衣服，做法事的和尚們在念完經以後，便打算把這些衣服拿去燒掉。卡妮塔覺得可惜，跑去問和尚們能不能把衣服給她，她想拿去直播時賣掉。

和尚很乾脆地告訴她，這些衣服都是誦經加持過的，不要有任何顧忌。就這樣，卡妮塔從和尚那裡拿到了第一批死人的二手衣服。

卡妮塔每次要花三小時扮成殭屍。（路透）

但光有商品不夠，還要懂行銷。卡妮塔稱，扮成殭屍直播的想法，是因某日家裡停水，當時為了趕直播就隨意拿了白色粉底往臉上塗，沒想到竟意外成了她的招牌造型，每次都需耗費三小時化妝。

晚上10點的「陰間直播」一推出就引發關注，卡妮塔的死人二手衣帶貨，一下子就火了，粉絲數每天以幾千人速度增長，她不厭其煩地講述每一件二手衣服主人的死因：這個死於車禍 ，那個死於謀殺…。

不少粉絲慕名點擊進來，哪怕不買衣服，也像追劇一樣每晚準時蹲點來聽「恐怖故事」。卡妮塔的二手死人衣服售價便宜，質量又好，每件約100泰銖（約3美元），一些不太忌諱的人很快就把它們搶購一空，而她也會將部分所得捐給寺廟。