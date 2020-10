美國紐約市 一名男子斯多爾斯(Leonard Shoulders)24日在等公車時地面突然塌陷,男子隨即掉入地洞且剛好落在一群肥鼠上,男子嚇到不敢叫,就怕一張開嘴巴就會吃到老鼠。

根據斯多爾斯的弟弟懷特(Greg White),33歲的哥哥當時正在布朗克斯區(Bronx)等公車,突然之間腳下的水泥就裂開了,斯多爾斯掉進約3.6公尺至4.5公尺、充滿老鼠的地洞,導致他手臂和腿骨折。

懷特向紐約每日新聞(New York Daily News)表示,「他無法動彈,老鼠在他身上亂竄,他也沒辦法叫,深怕老鼠爬進他的嘴巴裡」。

消防人員最終花了半個小時將斯多爾斯從地洞中救出,他被送往當地醫院,目前正在康復中。

