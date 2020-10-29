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雙胞胎後再生3胞胎 27歲媽5年生7子

記者王昭月／高雄報導
何姓護理師含這次產下的3胞胎， 婚後5年共生了7個男娃。(圖:柏仁醫院提供)
何姓護理師含這次產下的3胞胎， 婚後5年共生了7個男娃。(圖:柏仁醫院提供)

高雄市27歲何姓護理師婚後連生4胎，共7個男娃，其中第3胎是雙胞胎，第4胎是3胞胎，醫師表示，這種連續自然受孕又是多胞胎的機率少之又少。何女年紀輕輕成7個孩子的媽，養育負擔不小，她說，每個孩子都是上帝的恩典，和丈夫會好好教養孩子。

何姓護理師本月26日產下3胞胎，這是她的第4胎，前兩胎都是男孩，第3胎是雙胞胎，第4胎生了3胞胎，5年添丁7人「增產報國」，3胞胎可獲高雄市政府9萬元生育補助。

7個孩子全由柏仁醫院醫師孫德基接生，孫表示，多胞胎多數早產，何女為讓胎兒發育更成熟，撐到第36周才生，胎兒8個月大時母親就臥床安胎，相當辛苦。

陳姓丈夫做鋼筋包工，他們沒刻意避孕，陳說原本期待太太能生個女娃，可惜沒能如願。4年內7個孩子報到，最大的才4歲多，何女坦言，剛開始照顧上也頗有壓力，但很快就上手。對未來孩子教養問題，陳先生並不怕，「我不會一味拚經濟，錯失與孩子相處的時間」。

孫德基說，雙胞胎的機率約1%，不孕症患者若勤做試管嬰兒，會增為3%左右，3胞胎的機率約萬分之一。這位媽媽難得的是全都自然受孕，台灣生育率這麼低迷，實在難得。多胞胎容易早產，肺部器官也易發育不完全，產婦可能產後大出血或罹患妊娠毒血症及子癲前症，幸運的是這名年輕媽媽都沒有。

陳先生（前排右二）與妻子何女（前排右三）最近喜迎3胞胎，夫妻倆婚後4胎共生了7個...
陳先生（前排右二）與妻子何女（前排右三）最近喜迎3胞胎，夫妻倆婚後4胎共生了7個男孩。(記者王昭月／攝影)

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