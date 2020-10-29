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已分手？布萊德彼特與德國已婚辣模傳早就玩完！

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特據傳最新一段戀情已畫下句點。（路透資料照片）
布萊德彼特據傳最新一段戀情已畫下句點。（路透資料照片）

布萊德彼特（Bradley Pitt）與已婚德國辣模妮可波特拉斯基（Nicole Poturalski）的3個月熱戀，據傳早已走到盡頭，兩人稍早已經分手，根據專門報導明星名流緋聞的網站Page Six，他們之間從來就不是非常認真的關係，當然激情很快就冷卻。

安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變超過四年的布萊德彼特，從來沒有公開承認的新戀情，使得他被拍到和妮可在法國機場宛如一對年輕小情侶般親暱、要一起到昔日與裘莉共有的法國城堡莊園度假，才會讓全球矚目，更讓一心期盼他和前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）復合的影迷與八卦刊物如被潑冷水。妮可被發現是有夫之婦、據傳和丈夫之間是開放性的婚姻，彼此都可包容對方向外發展，而她長相艷麗有些神似裘莉，不少網友大感不滿，妮可之前也曾在社群網站上發布短片，問網友為何有那麼多帶著恨意也不營養的言論，令她十分不理解。

不巧布萊德彼特與裘莉在對於離婚後小孩子監護權的談判上又陷入惡化、向來態度不強硬的他，決心要還擊裘莉一再反反覆覆的作法，雙方正式進入交戰模式，使他開始思考是否要繼續與妮可之間「只是玩玩居多」的關係，亦有刊物指妮可對外會透露和布萊德彼特的戀情細節，使不想被裘莉團隊抓到把柄、不利監護權官司的他很困擾，要求妮可封口，且妮可住在德國，兩人在疫情時期又不方便常常搭機相約聚會，種種因素令這段熱戀來得急、去得也快，妮可近日已被見到回丈夫身旁，再次出雙入對，似乎和布萊德彼特真的分手了。

布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉即將在法庭上爭搶孩子監護權。（路透資料照片）
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉即將在法庭上爭搶孩子監護權。（路透資料照片）
妮可波特拉斯基艷麗搶眼，卻因和影壇天王熱戀引來網友的憤怒。（取材自Instagr...
妮可波特拉斯基艷麗搶眼，卻因和影壇天王熱戀引來網友的憤怒。（取材自Instagram）

裘莉 布萊德彼特 德國

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