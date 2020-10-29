德州電鋸殺人狂造訪！超狂萬聖節布景驚動警方上門

美國德州達拉斯居民諾維克是一位藝術家，趁著萬聖節將院子進行大改造，彷彿「德州電鋸殺人狂」來訪。（取材自臉書 @Steven Novak ）

美國 31日將迎來萬聖節，德州 達拉斯一位藝術家心血來潮，將自己的房子改造成「德州電鋸殺人狂」來訪，也因為造景太過逼真，導致員警多次接獲報案，不得不上門處理。

這位藝術家名叫諾維克（Steven Novak），利用近24加侖（折合約91公升）假血與假人，在前院造出一個血濺四處的「犯罪現場」。

從諾維克在臉書發布的照片可見，假人分別位在前門屋簷上方與階梯，以及草坪和走道，「死法」包括砍刀插進腦袋、頭部被保險箱壓碎與背部插進一把電鋸，但最讓他感到「驕傲」的作品則是假人被支解後，軀幹裝入塑膠袋，四肢則被放進單輪手推車，活像趁著三更半夜棄屍不成。

另外一張照片則可見到不同「死法」，像是「頭部」被庭院鐵椅的椅腳插進和被鐵鎚砸中，還有整具假人栽進樹叢。諾維克晚間更在屋內製造聲光特效，彷彿殭屍正等著破窗衝進社區。

由於整個現場幾可亂真，讓鄰居多次報警。諾維克告訴記者，鄰居說警察 一天曾多次前來，他自己就兩度遇到員警按門鈴。據稱員警覺得諾維克的作品夠帥，但上級通知接獲報案，他們必須按規定登門拜訪才能銷案。

不過，作品太精良同時帶來另外一種困擾。諾維克坦承，因為當地雨勢不停沖掉假血，讓他必須每天早上勤勞地「倒血」，才能避免鄰居溜狗或慢跑經過屋子時，跟他抱怨現場怎麼變假了。