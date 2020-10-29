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連動物都懂！研究指野生吸血蝙蝠 生病會保持社交距離

編譯張君堯／綜合報導
新研究發現，野生的吸血蝙蝠要是察覺自己生病，會本能地與同類保持距離。（取材自Behavioural Ecology）
新研究發現，野生的吸血蝙蝠要是察覺自己生病，會本能地與同類保持距離。（取材自Behavioural Ecology）

全球新冠疫情肆虐下，保持社交距離成為人類社會的新常態，近日新研究則發現，野生的吸血蝙蝠要是察覺自己生病，本能會促使牠們與同類保持距離。《行為生態學》（Behavioural Ecology）期刊本周登出美國俄亥俄州立大學（Ohio State University ）這項研究成果。

研究團隊捕捉了31隻在貝里斯（Belize）一棵空心樹中的野生母蝙蝠，並給其中16隻注射會刺激蝙蝠免疫系統的物質，其餘15隻則注射鹽水作為對照組。科學家在生病蝙蝠身上裝設微型感知器，以觀察行為是否出現變化。

結果發現，在注射後的六小時內，生病蝙蝠與同類互動次數減少，平均比注射鹽水的蝙蝠少了約四隻，此外生病蝙蝠與其它同伴互動的時間平均也少了25分鐘。

健康的蝙蝠有49%的機率與其它蝙蝠互動，但生病蝙蝠只有35%的機率。當48小時過後注射物質失效，這些蝙蝠則又恢復正常的社交行為。

先前研究就發現動物在生病時會遠離同類，但這回科學家透過田野實驗來證明這個現象。報告主要作者李佩爾吉（Simon Ripperger）稱此為「被動保持社交距離」，認為這在動物界中可能比我們所知的更為普遍，而這跟人類生病時想留在床上休息，減少人際互動的情況類似，這種行為有助於減少疾病傳播。

社交距離 俄亥俄州 美國

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