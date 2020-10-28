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逆風打臉民調？賓州餅乾界「章魚哥」預測川普獲勝

中央社／賓州27日電
賓州蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）的「候選人餅乾」每日限量製作，店外常常排滿大批川普支持者搶購餅乾。圖為川粉開心與餅乾合照。（中央社）
賓州蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）的「候選人餅乾」每日限量製作，店外常常排滿大批川普支持者搶購餅乾。圖為川粉開心與餅乾合照。（中央社）

誰將贏得2020美國總統大選？多家民調顯示民主黨候選人白登勝算較高。但準確預測過去三屆大選結果、被視為「餅乾界章魚哥」的一間美國賓州烘培坊則認為，總統川普將獲勝。

大選日之前倒數第2個周末，關鍵搖擺州之一賓州的蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）外頭，民眾大排長龍等著買不同尋常的餅乾。那是印有川普或白登（Joe Biden）姓名，並以共和、民主兩黨所代表的紅色與藍色糖霜裝飾的特製「候選人餅乾」。

候選人餅乾價格不菲，單片要價約5美元，防疫考量下更只接受6片成盒銷售。雖有民眾私下抱怨餅乾「一點都不好吃」，但餅乾仍供不應求，常在打烊前數小時售罄。

餅乾之所以如此熱門，是因為過去三屆美國大選，餅乾賣得最好的候選人最後都成為贏家；2016年美國各界篤信民調數字，壓倒性認為民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）將勝選，但餅乾銷售數字神準預測川普才會是下任總統。

烘培坊老闆娘蘿修（Kathleen Lochel）受訪表示，她在2008年開始製作候選人餅乾，一開始只是覺得好玩，並把這個點子當成「玩笑」（joke）在看，但沒想到餅乾成功預測大選結果，讓烘培坊聲名大噪。

蘿修指出，頭兩屆大選候選人餅乾僅賣出數十片，但2016年銷量大增至約1000片。她說：「今年餅乾銷量更是大幅激增，目前川普餅乾賣出約1萬3000片，遠勝於白登的3000片左右，差距達4倍之多。」

不過，民調普遍顯示白登贏面較大。根據英國線上民調業者「輿觀」（YouGov）最新預測，白登將以356張選舉人票擊敗川普的182張選舉人票，贏得白宮大位；賓州、佛羅里達、北卡、亞利桑那、威斯康辛及密西根等6大關鍵搖擺州，預計也可能由白登拿下。

被問到怎麼看民調數字與餅乾銷售趨勢的差距，蘿修打趣地說：「不是有很多民眾因為肚子餓買餅乾，就是（民調）數字不正確。」但她坦承，今年大選結果確實比以往更難預測，她只能說買川普餅乾的人真的很多。

餅乾銷售真能作為大選結果預測指標？答案可能見仁見智。

但值得思考的是，賓州是搖擺州中白登民調領先幅度相對大的地方，也是白登兒時故鄉所在地，照理說白登餅乾銷售應會多於川普，或至少差距不至於如此懸殊。究竟是川粉太熱情大舉收購餅乾，還是民調無法反映真實狀況？

賓州街頭不少地方能看到白登競選看板，與川普看板數量不相上下；有時兩位候選人看板甚至並立，頗有搖擺州的廝殺氛圍。中央社記者隨機訪問的11名民眾中，有5位支持白登、4位支持川普，2位不願表態，也與民調趨勢相符。

不過，從與當地民眾對話中，不難感受到川普支持者算是強勢多數，他們樂於分享對川普的熱愛，也對川普連任相當有信心；相較之下白登支持者雖存在，但明顯低調許多。

開心買到一盒川普餅乾的珊迪（Sandy）與吉姆（Jim）說，美國經濟從沒這麼好過，川普支持軍隊與警方，也在乎公不公平。反觀民主黨，他們上台將會增稅，為了選票什麼東西都大放送，且白登年紀太大，常講話語無倫次也前後不一致。

另一位「川粉」佩蒂（Patty）則說，白登上任會禁用石化燃料及禁止開採頁岩油，大家也清楚知道白登若當選只會做6個月，之後副手賀錦麗（Kamala Harris）就會接手。她直呼：「美國可沒有準備好成為社會主義國家！」

58歲家庭主婦林恩（Lynn）指出，她4年前票投喜萊莉‧柯林頓，今年會投給白登。她說，這次賓州開票結果應該會很接近，她不解為何這麼多人支持川普，「他們很瘋狂，令我憂心」。

從事攝影及文創工作的提姆（Tim）與太太迪婕（DJ）則是堅定白登支持者。兩人屋外插著白登競選看板，房子兩旁被川粉鄰居包夾。他們坦承，因為與鄰居支持不同人，雙方對各自理念也十分熱衷，因此曾有過「激烈對話」。

兩人表示，白登具有無可比擬的經濟計畫，面對氣候變遷也拿出以科學為依據的政策。反觀川普應對疫情方式讓人憂心，他慣於撒謊、充滿仇恨並散播恐懼。他們強調，這次選戰是團結與分裂的選擇，「我們將投給團結」。

川普、白登支持者雖都有信心自己支持的候選人將取得最後勝利，但贏家只能有ㄧ位。距離大選僅剩7天，屆時便能揭曉是「候選人餅乾」預測神準，還是民調可靠。

不受疫情影響，美國餅乾界章魚哥賓州的蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）...
不受疫情影響，美國餅乾界章魚哥賓州的蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）特製大選候選人餅乾銷量較2016年成長達16倍之多。圖為烘培坊外觀。（中央社）
賓州蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）近日推出2020年美國大選「候選...
賓州蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）近日推出2020年美國大選「候選人餅乾」，引發支持者搶購。目前民主黨總統候選人白登版餅乾（圖）銷售約3000片，遠低川普版的1萬3000片。（中央社）

白登 川普 民調

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