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腦傷昏迷不醒不放棄希望 暖夫300多天陪伴終喚醒愛妻

記者趙容萱／綜合報導
59歲黃姓婦人昏迷近一年，朱姓丈夫不放棄希望，不離不棄，終喚醒愛妻。（圖：衛福部台中醫院提供）
59歲黃姓婦人昏迷近一年，朱姓丈夫不放棄希望，不離不棄，終喚醒愛妻。（圖：衛福部台中醫院提供）

台灣一名59歲黃姓婦人去年因心律不整造成心臟驟停，經CPR救回一命，但因嚴重腦部缺氧損傷昏迷不醒，癱臥在病床上。朱姓丈夫不放棄希望，經歷近一年，最後轉到台灣衛福部台中醫院護理之家接受治療，朱姓丈夫幾乎每天從台中豐原到市區陪愛妻，並陪愛妻做高壓氧、針灸、復健，如今愛妻已能扶著站立、回應簡單的字句，家屬非常感謝台中醫院醫療團隊的幫忙。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭說，改善腦損傷病人的運動和感覺功能需要較長的時間，透過腦傷跨團隊整合治療，包括復健治療、中醫調養針灸及高壓氧輔助治療，助患者重獲健康。黃姓女病患經過百次高壓氧後，現在恢復狀況良好，也持續復健。

黃婦的丈夫說，妻子因心律不整加上過度勞累昏厥，雖保住性命，卻昏迷癱瘓臥床，期間也轉了二家醫院，最後轉到台中醫院，從昏迷臥床、插管治療、、氣切、帶3管（導尿管、氣切管、鼻胃管），到接受高壓氧治療，現在可以扶著東西靠著自己的力量站立，很感謝醫療團隊的幫忙。

黃敏旭說明，高壓氧治療可幫助腦部血流的重建、血管新生和腦神經細胞修復，並經由抑制氧化壓力和發炎反應，可阻止腦損傷時缺氧和水腫惡性循環所造成進一步的傷害，藉由高壓氧治療可以增加循環血液中十五倍的氧氣分壓及血漿氧氣輸送量，提供腦組織充足的氧氣，「喚醒」那些因缺氧而呈靜止停頓狀態的腦細胞，恢復其原有的功能。

黃敏旭指出，高壓氧治療運用在中風引起的腦水腫、腦傷後的復健輔助、一氧化碳中毒、二至三度的大面積燒燙傷、困難癒合或潰瘍傷口的照護等。應用腦神經系統的疾病包括腦中風（栓塞型及出血型）、腦外傷、急性心肺衰竭導致之腦缺氧、低血糖導致之腦缺氧、溺水、一氧化碳中毒，也同樣有相當好的成效。

59歲黃姓婦人（左二）昏迷近一年，朱姓丈夫（左一）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝...
59歲黃姓婦人（左二）昏迷近一年，朱姓丈夫（左一）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中醫院救治。（圖：衛福部台中醫院提供）
59歲黃姓婦人（左）昏迷近一年，朱姓丈夫（右）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中...
59歲黃姓婦人（左）昏迷近一年，朱姓丈夫（右）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中醫院救治。（圖：衛福部台中醫院提供）

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