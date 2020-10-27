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和「鬼滅之刃」撞衫？他哭：20年的愛衣無法穿出門了

 聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出類似鬼滅之刃主角浴衣配色的衣服，表示不敢穿出門。(取自推特)
網友PO出類似鬼滅之刃主角浴衣配色的衣服，表示不敢穿出門。(取自推特)

日本漫畫家吾峠呼世晴創作的作品《鬼滅之刃》去年改編成動畫爆紅，今年上映劇場版，票房節節高昇，打破最快達成百億日元票房歷史紀錄。主角穿著的特色浴衣由於配色太顯眼，許多擁有同樣顏色衣服的人變得不太敢穿出門。

動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》16日在日本上映，3天吸引超過342萬名觀眾，票房突破46億日圓，雙雙打破日本平日與週末的票房紀錄。作品爆紅也帶動周邊商品熱賣，還有許多人穿上和服，cosplay成裡面的角色參加同人展等活動。

《鬼滅》主角竈門炭治郎的招牌服裝為綠黑格子的浴衣，這讓許多有類似衣服的人相當困擾。有日本網友將自己同樣配色的無袖上衣PO上網，大嘆：「一直很喜歡這件，但在現今這種社會情勢下沒辦法穿出門了」。

有其他網友跟進，PO出綠黑格子的襯衫說：「同上述的理由，穿了20年的這件變成今年最無法穿出去的衣服了。」還有人PO出媽媽的同色毛衣，說這是家母30年前最愛的衣服。

網友表示：「絕對會被問你是不是喜歡鬼滅」、「沒關係等動畫過氣後就能穿了」、「是不是自我意識過剩」、「我覺得這些衣服的問題在於太土」、「穿了二三十年也夠了吧」、「可以淘汰這些舊衣服該感謝鬼滅」。

《鬼滅》主角竈門炭治郎（右一）的招牌服裝為綠黑格子的浴衣。(取自官方推特)
《鬼滅》主角竈門炭治郎（右一）的招牌服裝為綠黑格子的浴衣。(取自官方推特)

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