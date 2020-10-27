萬聖節將近 營養師教你怎麼吃南瓜

萬聖節將近，不少家庭會製作南瓜燈籠，衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，從營養觀點來看，從橘黃色的南瓜肉到加工處理過的南瓜籽，更全身都是寶。圖／衛生福利部桃園醫院提供

萬聖節 將近，不少家庭會製作南瓜燈籠，台灣 衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，從營養觀點來看，從橘黃色的南瓜肉到加工處理過的南瓜籽，更全身都是寶。

張愛漂表示，南瓜每100公克只有約49大卡，不僅熱量低，且富含各種維生素、礦物質及膳食纖維，可以說是一種超級食物。她解釋，南瓜含豐富β-胡蘿蔔素，經人體代謝後可以還原成維生素A，可維護、保護視力。

不僅如此，張愛漂說，南瓜中的葉黃素及玉米黃素則能保護眼睛避免紫外線傷害，更有助於預防白內障、減緩黃斑病變的可能，且南瓜有大量纖維及微量元素鉻，可延緩腸胃吸收，避免血糖 在飯後急速上升、維持胰島素機能正常運作。

南瓜屬於全穀雜糧類而非蔬菜類，張愛漂提醒，建議可將部分主食以南瓜替代，不僅能增加飽足感，也可控制血糖，南瓜單吃就有食療效果，搭配各式食材也非常適合，如加入少許蝦仁炒金瓜米粉，或做成南瓜布丁等甜點都是好作法。

張愛漂表示，南瓜最好連皮一起食用，可保存較豐富的營養素及膳食纖維，南瓜濃湯的製作過程中大多會加入麵粉及奶油，醣量及脂肪含量皆高，建議可改切塊南瓜煮清湯才不會對身體產生負擔。

此外，南瓜對預防攝護腺肥大也有益處，張愛漂說，南瓜籽富含礦物質鋅，有助改善年長男性攝護腺肥大的困擾，南瓜籽含有多種不飽和脂肪酸相較於一般動物性油脂更健康，建議每天吃大約30粒南瓜籽即可，去殼後約一湯匙的量，不可吃太多。