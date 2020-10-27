心臟外露！護理師媽 為兒打造超狂萬聖節造型

小朋友的萬聖節造型，其中要價破萬的聽診器是真品，引發不少網友們驚呼。（取材自臉書）

萬聖節 腳步將近，不少家長會花點小巧思將家裡的小孩變裝打扮參加遊行 或萬聖節舞會，不論是走哪一種風格，常常都會引發網友們讚嘆。有網友在臉書 社團「爆廢1公社」分享她一位「前護理師」好友為孩子製作的超狂造型，引發許多網友們大讚這身行頭「很專業！」

女網友po出幾張照片，小朋友穿著手術工作服，身上還有許多血跡，她發文表示，自己的好友前職務是個心臟科的護理師，光聽診器就與人不同，價格不菲，有念過醫學系的人應該都知道。

只見小朋友頭上戴了一頂手術帽，身上穿的是醫院加護病房的服裝，但有特地拿去請人改了尺寸，然後也在網路上買了件醫生袍再改尺寸，再配上一雙布希鞋。

另外，最引人注目的，是完全手工製作，用黏土做成的假心臟，並且也買了墨水在衣服褲子上灑上些許血跡，接著再使用飲料杯及紗布做成糖果桶，今年的變裝造型就完成了。

不少網友看了這套服裝也留言稱讚說「媽媽實在太有才了，超強」、「聽診器很貴」、「光這個聽診器就打翻一票人了」、「太猛了」、「好用心的媽媽」、「萬聖節真的是家長們的美術比賽」、「好逼真，真實的有點嚇人」，還有人直言表示，看完有一種「醫師們辛苦了的感覺。」