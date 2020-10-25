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「房子失火啦！」萬聖節裝飾太逼真 連警消都騙倒

編譯中心／綜合報導
美國一戶人家，特別在萬聖節前，將家中門窗裝飾成「火災」的樣貌，逼真的程度讓不少路人都嚇得趕緊報警。（截自YouTube）
美國一戶人家，特別在萬聖節前，將家中門窗裝飾成「火災」的樣貌，逼真的程度讓不少路人都嚇得趕緊報警。（截自YouTube）

每到快接近10月底歐美的家家戶戶都會開始為「萬聖節」做準備，不少人家都會利用驚悚、誇張的擺設或裝扮，來體驗萬聖節的過節氣氛。不過近日在美國卻有一戶人家，特別將家中門窗裝飾成「火災」的樣貌，逼真的程度讓不少路人都嚇得趕緊報警，等警消到場後才得知是虛驚一場。

根據abc 7 NEWS報導，美國加利福尼亞州（California）河濱市（Riverside）的一戶民宅，在萬聖節到來前，將自己的房屋裝飾成看似「火災」現場，讓不少路人經過都紛紛嚇傻。

從照片中可以看出，該住宅的窗戶內部用白色的布簾裝飾，接著再用橘紅色的燈光照到白布上，隨風拍打的布簾從外面看真的像極了「大火現場」。如此逼真的裝飾讓經過的路人多次通知警消，至今警消已經不只一次上門關切。

報導中也提到，該住戶三年前就開始規畫以「加勒比海盜」為主題的萬聖節布置，屋主卡門（Carmen Long）表示，「從前門的骷顱頭開始，我們在後面加上了一艘船和大砲，假裝側面在開火，並用煙霧製造驚悚效果」。

逼真的設計更引來大批民眾圍觀，目前警方已和屋主溝通，只要在夜晚亮燈前都要先通知警消，以免又有民眾虛驚一場。許多路人也表示，「佩服屋主的設計，太有創意了」、「這樣用心的房屋設計很值得欣賞」、「真的太像火災了」、「會想要進去屋裡體驗看看」。

來源：ABC7 YouTube

屋主表示這次的房屋設計是以「加勒比海盜」為主題。（截自YouTube）
屋主表示這次的房屋設計是以「加勒比海盜」為主題。（截自YouTube）

萬聖節 美國 YouTube

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