水逆走了！11月3大好運星座 感情、工作運都旺

11月份開始，這幾個星座終於撥雲見日步入軌道。（取材自pexels）

前些日子經過水逆的「逆襲傷害」，有種浴火重生的感覺，在經過風波之後，更珍惜安逸、平穩生活，也讓自己的心能夠平靜下來。以下三個星座，終於在11月能夠撥雲見日，揮別過去傷感的事情，讓心情平靜，也開始步入正軌。

雙子座

在許多人眼中的雙子座，既幽默風趣又不失禮數，本身是非常值得別人信任的一個星座，在生活中更展現許多鬼靈精怪的生活技能，讓周遭的人都對雙子座既佩服又感到新鮮。

11月開始的雙子座，在工作方面出現了貴人幫助，對於感情方面無論你是單身還是非單身，都有許多期待的美好未來等著你，即便雙方發生了口角，卻能在這樣的爭吵中，更了解明白對方，更明白該如何經營長久的關係。

天秤座

長輩緣一向很不錯的天秤座，是個形象大使，即便出席在不認識的派對上，都能遊刃有餘成為大家眼中的焦點。喜歡讓他人感到你是美好的，在異性的眼中更是賀爾蒙爆發，千萬別小看天秤座的潛在實力。

11月後的天秤座漸漸地讓人看見了自己的才華與自信，對於周遭的事物也變得積極許多，更讓人加深對於天秤座的好感印象，而在情感上充滿自信心的天秤座，對於未來並不一定會走向脫單，而是對於情感見解上有著更好的方向。

摩羯座

對於個人展望及規畫都非常循規蹈矩的摩羯座，他們知道自己對於各項人、事、物的極限在哪，也不會讓自己過於操勞，只要拿捏得宜就好，屬於安居樂業型。

而11月的摩羯座，在工作上會有新的發展機會，所以將所有的心思都放於工作，不容易被周遭的事物動搖，步入自己喜歡的世界，開啟新的人生旅程，情感上也更懂得將注意力多放在對方的身上，打造一個愛的境界。