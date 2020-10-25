面對2020年的無常 給12星座的安心藥方

人生在世數十個寒暑之間，有人大起大落，有人平淡雋永。可是無論什麼樣的人生風景，生死輪迴是必經之路，有時候甚至來得太快，讓人措手不及。那麼，12星座終其一生最在乎的是什麼？又會放心不下什麼？該準備什麼安心良方，避免此生有所遺憾呢？科技紫微網帶你一起來看看。

牡羊座

安心藥方：投資 理財

牡羊座表面上看似沒什麼憂愁，其實暗地裡藏著不少心事，像是擔心年邁父母、妻小無所依靠，甚至會放心不下寵物無人照顧。給牡羊座最好的安心藥方，就是做好投資理財！有了錢當後盾，大部分事情都好辦多了，心情再差，約三五好友玩一場，日子也就過得下去了。

金牛座

安心藥方：財務自由

金牛座是現實主義的奉行者。他們總是汲汲營營追求財富，錙銖計較每一筆支出，勞力又勞心。可是所謂人兩腳、錢四腳，光靠固定薪資怎麼能滿足自己的慾望呢？此時不妨增加自己的被動收入來源，當財務自由了，金牛座也就跟著心安了。

雙子座

安心藥方：抓對重點

好奇心重的雙子座，有什麼新資訊都想立刻掌握，容易陷入「資訊焦慮」恐慌中。但訊息太多太雜，白耗工夫，提升你能力的助益卻有限。試著抓對重點，進行精而深的學習，培養自己無可取代的專才，反而更有安定的力量，讓你更有時間享受人生的美好。

巨蟹座

安心藥方：安頓家室

敏感又戀家的巨蟹座，對於家人非常重視，可以說是用生命來守護所愛的人。你最怕的是當你無力付出的那一天到來，家人便會陷入悲傷或困頓之中。那麼，就買好各種保險 ，事先做好分配，並努力認真陪伴家人每一天吧！把家人安頓好了，心也就踏實了。

獅子座

安心藥方：從容面對

尊貴的獅子座畢生追求榮耀，在事業上總有不凡表現。一旦面臨生死交關，獅子最放不下的就是這些努力打下的江山、以及帶著革命情感的夥伴們。在拓展疆土的同時，不妨培養幾個優秀接班人，或是找專業經理人協助分配事業。如此一來還會有甚麼無法釋懷的呢？

處女座

安心藥方：找人分擔

凡事力求完美的處女座，很多事情都會親力親為，日子過得壓力滿滿，隨時擔心著手邊的事務會不會無法完美落幕。與其老是操碎心，不如找個做事與你一樣細膩又可靠的朋友一起分擔，就算哪天無常到來，總有人可以接手處理！

天秤座

安心藥方：尋找良師

優雅隨和的天秤座，一輩子都處於猶豫不決的煩惱中。你越是想在天平上找到最佳決定，越容易一再迷失自我。其實，天秤需要的是一個心靈導師，尤其是歷經歲月洗禮的長者，他們能夠給予天秤中肯的建議，省去你思索的時間，讓你的心情變得輕鬆、自在。

天蠍座

安心藥方：天生神力

天蠍座的主宰星是「死亡之星」冥王星，因此面對生死就像擁有天生神力，十分超然。即使面對自己的生死，蠍子也會平靜而強韌的將一切安排妥當，不讓愛他的人擔心，也不會留下一絲一毫的遺憾喔！

射手座

安心藥方：知心好友

熱情活潑、性情直率的射手座，畢生信奉的教條就是開懷大笑、遊走四方。雖然深知人生苦短、應把握當下，一旦遇到無常的到來，難免還是會懊悔自己蹉跎太多光陰。那麼，就結交幾個能夠提醒你好好努力的知己吧！認真玩，認真生活，走到盡頭時才能無愧此生。

摩羯座

安心藥方：多陪家人

摩羯座一向踏實，認真過生活，努力面對人生，因此蠻能理性接受生死。唯一的缺憾便是，自己為心愛的人努力賺錢一輩子，卻沒有太多時間可以陪伴他們。因此，摩羯的安心藥方，便是在工作之餘多陪陪家人，把物質與心靈都滿足好，此生就無憾了。

水瓶座

安心藥方：捨我其誰

水瓶座活得相當自我，別人再怎麼勸說都不重要，困住你的還是你腦子裡的那些迴圈，別人想要解憂，一杯酒或許就可以做到，然而瓶子如果要求得安心、讓此生無憾，唯一的方法就是「自己想開」。因此，當無常到來，他們除了感慨，也會細細咀嚼其中深意。

雙魚座

安心藥方：真心陪伴

天生浪漫的雙魚座，由於感受性特強，容易快樂也容易悲傷，經常陷入患得患失的情緒當中。面對生死無常，他們更是脆弱，一輩子職場拼搏，都只是為了能安穩生活。對雙魚來說，最好的安心藥方就是家人、友人的陪伴，只要愛的人在身邊，就日日是好日了。

很多人說2020年是最討厭的一年，好像全世界都需要安太歲。的確，今年不僅有疫情 ，又有不少名人離世。憂患不斷，無常難防，請大家趕快服用上述安心藥方，讓自己免於遺憾吧！