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「寬容」海報籲尊重不同立場 台教授獲美國設計大獎

中央社／台北25日電
台灣師範大學設計系林俊良教授「寬容」海報作品，分別榮獲美國Communication Arts 年度設計卓越獎及Graphis設計年鑑白金獎。（圖：台師大提供）
台灣師範大學設計系林俊良教授「寬容」海報作品，分別榮獲美國Communication Arts 年度設計卓越獎及Graphis設計年鑑白金獎。（圖：台師大提供）

台灣師範大學教授林俊良設計海報作品「寬容」，以不同色彩呈現立場相對的兩人輕吻彼此，盼大家尊重彼此不同觀點與立場，海報也接連獲得三項國際設計大獎。

台灣師範大學今天表示，寬容是民主社會發展的重要理念之一，也就是允許他人不利行動或判斷，耐心而毫無偏見地容忍與自己的觀點或公認的觀點不一致的意見。

為提醒大家尊重彼此不同觀點與立場，台師大設計系教授林俊良設計「寬容」海報作品，以不同色彩呈現立場相對的兩人輕吻彼此，來表達應寬待彼此間不同觀點與立場，共創和諧社會。

台師大指出，林俊良的海報作品「寬容」接連獲得美國傳達藝術獎（Communication Arts）年度卓越獎、Graphis設計年鑑白金獎、厄瓜多國際海報雙年展榮譽獎等三項國際設計大獎，更登上美國傳達藝術獎出版的國際設計專業期刊封面。

台師大提到，美國傳達藝術獎是競賽難度與專業度更高於德國紅點設計獎的國際大獎，Graphis設計年鑑也是全球指標性的設計大賽，今年厄瓜多國際海報雙年展有上萬件作品參賽，僅400件作品入選，林俊良的「寬容」海報則獲得「社會、文化和政治海報類」榮譽獎。

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