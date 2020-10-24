「寬容」海報籲尊重不同立場 台教授獲美國設計大獎

台灣師範大學設計系林俊良教授「寬容」海報作品，分別榮獲美國Communication Arts 年度設計卓越獎及Graphis設計年鑑白金獎。（圖：台師大提供）

台灣 師範大學教授林俊良設計海報作品「寬容」，以不同色彩呈現立場相對的兩人輕吻彼此，盼大家尊重彼此不同觀點與立場，海報也接連獲得三項國際設計大獎。

台灣師範大學今天表示，寬容是民主社會發展的重要理念之一，也就是允許他人不利行動或判斷，耐心而毫無偏見地容忍與自己的觀點或公認的觀點不一致的意見。

為提醒大家尊重彼此不同觀點與立場，台師大設計系教授林俊良設計「寬容」海報作品，以不同色彩呈現立場相對的兩人輕吻彼此，來表達應寬待彼此間不同觀點與立場，共創和諧社會。

台師大指出，林俊良的海報作品「寬容」接連獲得美國 傳達藝術獎（Communication Arts）年度卓越獎、Graphis設計年鑑白金獎、厄瓜多國際海報雙年展榮譽獎等三項國際設計大獎，更登上美國傳達藝術獎出版的國際設計專業期刊封面。

台師大提到，美國傳達藝術獎是競賽難度與專業度更高於德國 紅點設計獎的國際大獎，Graphis設計年鑑也是全球指標性的設計大賽，今年厄瓜多國際海報雙年展有上萬件作品參賽，僅400件作品入選，林俊良的「寬容」海報則獲得「社會、文化和政治海報類」榮譽獎。