新加坡航空創意抗「疫」 A380客機變餐廳

新加坡航空24日起推出A380餐廳，讓民眾登上A380客機用餐、觀賞電影，體驗「偽出國」。中央社

疫情 重創全球航空業，各國航空公司面臨生存危機，新加坡 航空今天推出A380餐廳，民眾即使不出國也能登上新航旗下空中巴士A380客機用餐、觀賞電影 ，體驗「偽出國」。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，許多航空公司創意發想，盼利用各樣創新方式創造收入，彌補客運量驟減的損失。例如，長榮航空推出「類出國」專案航班，泰國國際航空把機艙食物和服務搬到地面，打造機艙餐廳。

新航也陸續推出多項創新體驗活動，包括今天起一連2個周末進行的A380客機用餐體驗活動，出動2架A380客機。原本僅開放今天、明天的午餐時段，但因消費者反應熱烈，隨後決定額外開放兩天上機用餐，這4天都提供午餐和晚餐。

受到疫情影響，樟宜機場大廳原有的人潮已不復見，但在第3航廈的過境大廳裡罕見出現人潮，他們都是預備登上A380客機用餐的消費者。進入過境大廳前，一樣得先通過安檢。

新航公共事務部副總裁哥維達薩米（Siva Govindasamy）接受中央社記者訪問時表示，新航推出一系列活動，包括A380餐廳，盼藉此跟消費者有所互動。希望在一個餐廳的環境中，讓消費者享用美食、看電影等。

他指出，疫情期間，新航的航班量很少，這項作法能增加新航跟消費者的互動。

民眾凌宇欣受訪時表示，A380餐廳是很好想法，比空中漫遊好很多。對經常旅行的她來說，「結合美食跟飛機是雙贏的做法」。

這不僅對消費者來說是全新的體驗，對空服員亦是如此。新航空服員指出，這是未曾有過的經驗，也讓她們有機會與「乘客」更加接近。已有幾個月沒有執行飛行任務的她們希望，「可以快點飛」。