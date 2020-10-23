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Google地圖幫大忙 街景「抓到」欠稅保時捷休旅車

中央社／彰化23日電
台灣一輛黑色保時捷休旅車從2016年開始就故意不繳任何稅費，隔年3月車牌就被註銷，經查發現休旅車掛上另一張車牌繼續違法使用。（中央社）
台灣一輛黑色保時捷休旅車從2016年開始就故意不繳任何稅費，隔年3月車牌就被註銷，經查發現休旅車掛上另一張車牌繼續違法使用。（中央社）

台灣彰化市一輛黑色保時捷休旅車積欠牌照稅等費用80多萬元台幣（約2.7萬美元），行政執行署人員在Google地圖輸入車主地址，卻在街景照片發現車輛已掛上另一張車牌，因此將車輛查扣，12月底進行法拍。

法務部行政執行署彰化分署主任行政執行官胡天賜接受媒體聯訪時說，黑色保時捷休旅車從2016年開始就故意不繳任何稅費，隔年3月車牌就被註銷，但保時捷休旅車卻掛上另一張車牌，繼續違法使用。

彰化分署人員指出，他們在Google地圖輸入車主地址，卻在地圖街景照片發現保時捷休旅車，但休旅車的車牌卻和原來的車牌不一樣，他們會同員警前往現場確認車輛無誤後進行查扣，員警也依法開罰。

彰化分署指出，保時捷休旅車積欠的稅費等費用總計約80多萬元，而保時捷休旅車車主登記雖是李女，但車子平時是李女的父親在使用，但李女名下除了保時捷休旅車外，沒有其他財產，只能查扣休旅車進行拍賣，清償李女積欠的稅費等費用。

彰化分署表示，這輛保時捷休旅車將在12月底進行拍賣，但休旅車已使用一段時間，拍賣所得恐怕無法完全付清稅費等費用，但休旅車不會再違法上路，至於拍賣所得不足以清償的部分，他們仍會要求李女付清。

休旅 拍賣 Google

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