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僧侶淡定唸佛不理喵星人圍攻 網友佩服：到達了悟境界

聯合新聞網 / 綜合報導

佛教僧侶講求透過修行，撇去七情六慾，忘卻一切煩惱，達到「無我」的境界。而最近網路瘋傳一段影片，一名泰國僧侶在貓咪「圍攻」下，卻還能淡定唸佛，引起網友的佩服。

根據日本媒體「HUFFPOST」報導，近日社群媒體瘋傳一段影片，只見在泰國的「佛統大塔」中，有一名身穿橘色長袍的和尚正在唸佛，一旁共有四隻貓正在嬉鬧。本來貓還只是自己互相扭打，但到後來越來越貼近和尚，甚至還坐進了他的懷中。

然而面對喵星人的「可愛攻勢」，和尚仍不為所動，持續淡定著唸著經。和尚認真唸經的模樣，與打鬧的貓咪們形成強烈對比，因此在網路上迅速瘋傳。連日本作家室橋裕和都轉貼這則影片，笑稱「這位和尚，簡直完全消去了煩惱……」

其他日本網友看到影片後，也紛紛笑稱「周邊有這麼多可愛的孩子卻……太了不起了」、「簡直是了悟的境界」、「倒是貓咪們看起來煩惱很多啊」。而最初上傳影片的Boobpathong則表示，雖然和尚本人對於影片爆紅感到困惑，但認為在多災多難的今年，自己的影片能博取眾人歡笑，也算是功德一件了。

日本 泰國 社群媒體

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