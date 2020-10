塗鴉藝術家班克西仿莫內畫作 996萬美元成交

英國 知名塗鴨藝術家班克西 模仿法國印象派畫家莫內名畫「睡蓮池塘」的油畫,今天在倫敦以760萬英鎊(約996萬美元)拍出,是歷來拍賣 班克西作品的第二高價。

班克西(Banksy)油畫作品「向我展示莫內」(Show Me the Monet)是莫內(Claude Monet)印象派經典作品「睡蓮池塘」(Water Lily Pond)的現代版。經過競相出價後,這幅油畫在國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)以755.16萬英鎊成交。

#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB