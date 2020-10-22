「戴口罩更糟！」英男大鬧航班被妻甩巴掌 網讚：療癒

影片中男子未戴口罩，在機上大吵大鬧。（取材自YouTube）

即使新冠肺炎疫情 已經肆虐全球將近一整年，還是有許多人不相信戴口罩能防疫 。英國 一名男子日前搭乘飛機前往西班牙時，就因不願戴口罩、且在機上不斷叫囂「戴口罩只會讓疫情延續」，惹同機乘客不悅，就連他的妻子也看不下去，叫他安靜下來。結果男子不聽勸，還反罵妻子是「白痴」，結果被妻子打了一巴掌。

香港01報導，這名英國男子上個月搭乘易捷航空（easyJet）一班由曼徹斯特市（Manchester）前往西班牙特內里費島（Tenerife）航班的影片近日曝光。

網上片段所見，男子沒有戴口罩，更在機上大叫：「我們全部人都被騙了！大家戴口罩的時間愈長，（疫情）持續的時間就愈長。我是認真的，把口罩脫掉吧！」其妻見狀多次叫他冷靜，但男子不理會，甚至反罵妻子是「白痴」，結果慘遭妻子掌摑。

然而，男子被打後更惱羞成怒，想回擊妻子，立刻被周圍的乘客阻止，還有乘客斥責男子說：「你打算做什麼？放開那位女士，放開她！」

報導說，事件網民熱議，紛留言批評片中大叔行為愚蠢，「真是難為了他的妻子，竟然要和這種自私鬼生活」、「也太沒有風度了！居然想打女人」、「他的確有自由選擇不戴口罩，只是既然明知乘坐飛機要這樣做，當初就不要買機票了」、「看到他被打巴掌那一瞬間真療癒」。

易捷航空事後發表聲明稱，事件已交由警方處理，並強調根據最新的防疫指引，所有乘客在登機及航程期間都必須戴口罩，機組人員會盡力確保每位乘客安全且不受滋擾。

來源：YouTube