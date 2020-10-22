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「戴口罩更糟！」英男大鬧航班被妻甩巴掌 網讚：療癒

編譯中心／綜合22日電
影片中男子未戴口罩，在機上大吵大鬧。（取材自YouTube）
影片中男子未戴口罩，在機上大吵大鬧。（取材自YouTube）

即使新冠肺炎疫情已經肆虐全球將近一整年，還是有許多人不相信戴口罩能防疫英國一名男子日前搭乘飛機前往西班牙時，就因不願戴口罩、且在機上不斷叫囂「戴口罩只會讓疫情延續」，惹同機乘客不悅，就連他的妻子也看不下去，叫他安靜下來。結果男子不聽勸，還反罵妻子是「白痴」，結果被妻子打了一巴掌。

香港01報導，這名英國男子上個月搭乘易捷航空（easyJet）一班由曼徹斯特市（Manchester）前往西班牙特內里費島（Tenerife）航班的影片近日曝光。

網上片段所見，男子沒有戴口罩，更在機上大叫：「我們全部人都被騙了！大家戴口罩的時間愈長，（疫情）持續的時間就愈長。我是認真的，把口罩脫掉吧！」其妻見狀多次叫他冷靜，但男子不理會，甚至反罵妻子是「白痴」，結果慘遭妻子掌摑。

然而，男子被打後更惱羞成怒，想回擊妻子，立刻被周圍的乘客阻止，還有乘客斥責男子說：「你打算做什麼？放開那位女士，放開她！」

報導說，事件網民熱議，紛留言批評片中大叔行為愚蠢，「真是難為了他的妻子，竟然要和這種自私鬼生活」、「也太沒有風度了！居然想打女人」、「他的確有自由選擇不戴口罩，只是既然明知乘坐飛機要這樣做，當初就不要買機票了」、「看到他被打巴掌那一瞬間真療癒」。

易捷航空事後發表聲明稱，事件已交由警方處理，並強調根據最新的防疫指引，所有乘客在登機及航程期間都必須戴口罩，機組人員會盡力確保每位乘客安全且不受滋擾。

來源：YouTube

疫情 防疫 英國

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