「腳中風」不處理 小心潰爛、發黑要截肢

左腳痠麻、腳底疼痛，恐是發生俗稱「腳中風」的下肢缺血症。（示意圖，本報資料照片）

台灣 一名90歲謝姓老婦因左腳痠麻、腳底疼痛到醫院就診，經電腦斷層檢查，發現大腿動脈嚴重阻塞，發生俗稱「腳中風 」的下肢缺血症；老婦在接受「微創導管支架手術」後成功打通血管，並置放專門針對大腿動脈設計的新型專用支架後，當下她的腳馬上恢復溫暖，也不再疼痛。

台灣苗栗市大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，大腿的動脈主要有2條，第1條動脈接續到小腿，第2條到大腿，老婦第1條動脈幾乎全部塞住，只靠第2條動脈的小血管支援，因此血流完全不夠用，好比「高速公路塞車，只能改走一般道路，花費更多時間，因此要做的就是讓高速公路不塞車」。

他指出，目前針對腿部動脈狹窄、阻塞的治療，與心臟血管阻塞類似，以「球囊擴張+支架」導管治療為主，只有少部分不適合導管治療的病人，才會開刀做繞道手術。另外，對超過20公分長段阻塞的腿部動脈，由於大多有嚴重鈣化問題，需要與醫師討論合適的治療方式。

楊智鈞提醒，高齡、糖尿病、高血壓 、抽菸或過去有其他動脈疾病的民眾，特別容易好發腿部動脈阻塞症，常有腳痛、腳麻、末梢冰冷等症狀，如果出現足部發炎、潰爛、腳趾頭發黑，一定要馬上打通血管，否則截肢的風險很高，家中長輩如有上述症狀，可至心臟外科門診接受評估檢查。

經微創導管支架手術後，成功打通血管(紅圈處)，謝姓老婦人的腳馬上恢復溫暖也不再疼痛。(圖：大千綜合醫院提供)