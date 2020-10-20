垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

蘋果 （Apple）公司發表iPhone 12系列新機，果粉們終於看到其神祕面紗，備受關注的幾個特殊色都露出真容。不過，在看到今年主打的藍色版iPhone 12實機後，有不少網友覺得與官網宣傳照差異不小。

蘋果新機iPhone 12系列此次主打藍色系，宣傳照上的絕美配色讓果粉們都心癢癢想趕快拿到實機把玩。而第一波開箱，除了實機把玩外，推特用戶DuanRui也直接將iPhone 12及iPhone 12 Pro特殊色一字排開，讓果粉直接看出顏色差異。

從照片看來，iPhone 12因為亮面背蓋，顏色較官網宣傳照更加鮮豔，讓不少網友認為頗具「塑膠感」。特別是主打的藍色，被網友大力吐槽感覺「好廉價」、「那個顏色是用小畫家弄出來的嗎」、「不想買了」，甚至直接稱它「噴桶藍」、「貨車藍」、「玩具藍」、「得利卡藍」、「國民黨藍」。至於另一特殊色綠色則好評較多，「綠色意外滿好看」、「綠色好可愛」。

iPhone 12 Pro的特殊色「太平洋藍」、「石墨色」因為霧面背蓋，色調低調沉穩且帶磨砂感，讓網友們大評「這才有新色的風範「這才有新色的風範」、「Pro的藍美爆了」、「可惡12 Pro好香」、「石墨黑出乎意料的好看」。

除了顏色外，有網友從開箱實測影片分析此次蘋果推出MagSafe功能的新優點：解決無線充電時手機 無法離開充電盤的缺點。由於MagSafe利用磁吸方式吸附在手機背面，不僅能快速對準無線充電，使用者如需使用手機也不會受制於充電盤。

不過也有人認為磁吸充電時如要邊玩邊充電，其實充電盤很影響拿取時的手感，而且邊玩邊充很傷電池。而在顏色方面，則有人建議還是等上市時親自看最準，特別是藍色iPhone 12，目前的實機照顏色差異不小，「看不懂12藍到底是吃角度還是考驗相機成色」。