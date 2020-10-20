我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

日本名產老被嫌太甜 內行人點破：根本吃錯方式

聯合新聞網 / 綜合報導
「東京芭娜娜」是許多人愛買的日本伴手禮之一。 報系資料照
「東京芭娜娜」是許多人愛買的日本伴手禮之一。 報系資料照

日本是許多人喜愛去旅遊的國家之一，有些伴手禮也因而擁有高知名度，但並非所有來自日本的點心都能大受歡迎，有網友發文討論「難吃名產」，結果卻被內行網友指正，其實不是名產的錯，而是大家「吃錯」。

有網友在社群發文，內容寫道，日本食物幾乎都很好吃，但仍有像京都名產「生八橋」這類甜點，甜到讓人受不了。因此他想詢問大家，日本還有哪些很難吃或CP值超低、不值得買的伴手禮？

網友們踴躍提供自己的意見，包括「納豆」、「醬油團子…味道很噁」、「京都的抹茶年輪蛋糕一層糖霜很甜」、「小雞饅頭」…等等都榜上有名，但被點名最多次的，則是許多人愛買的「東京芭娜娜」和「京都生八橋」，這兩樣分屬一東一西的知名伴手禮。

「東京香蕉（芭娜娜）甜到牙齒痛」、「生八橋根本甜的生水餃」，討厭這兩樣名產的網友，大多是認為太甜膩。不過也有不少網友跳出來，指出嫌太甜的人根本是品嘗方式不對，「日本的伴手禮都是茶點，而且日本人習慣喝無糖綠茶，單吃當然覺得很甜」、「日本甜點很多都要配茶或咖啡吧…甜可以讓保存期限變久」、「上面提很雷的很多是要搭配茶或其他東西變成完整一套，都不是適合單吃的」、「有糖的（飲料）會跟生八橋互撞，和菓子大部分都是茶點，單吃容易爆炸甜」、「和菓子很甜不是很正常嗎」。

還有人點出日本甜點被許多人嫌棄的關鍵，在於「吃什麼不甜的甜食」這種衝突感十足的飲食習性。

日本 東京 社群

上一則

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

下一則

RIMOWA New Horizons攜手攝影師 來場巴黎、紐約的神遊

延伸閱讀

日藝界再傳噩耗 「赤色公園」女吉他手家中尋短

日藝界再傳噩耗 「赤色公園」女吉他手家中尋短
懷念旅遊的日子

懷念旅遊的日子
紅藍卡講座：Dr. Fuji執行長推薦醫療按摩椅

紅藍卡講座：Dr. Fuji執行長推薦醫療按摩椅

7-Eleven為何從美國紅到台日？ 商標顏色藏祕訣

7-Eleven為何從美國紅到台日？ 商標顏色藏祕訣

熱門新聞

一名網友分享，自家洗衣機每半年都會開始飄出黑色的不明污垢，發文詢問「這原因有可能是什麼呢？」 (截自爆系知識家)

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

2020-10-18 09:56
新郎（右）跑去跟另一名女子成婚，老婆（左）到會場阻止。（截圖自Metro）

夫假借出差去跟小三結婚 正宮殺到會場吼：他是我老公

2020-10-15 02:30
疑似為iPhone 12系列各顏色機種的照片。圖／取材自9to5Mac網站

蘋果最新發表會 iPhone 12顏色、價格、尺寸全外洩？

2020-10-13 13:00
李亞迪因為怕妻子羅哈雅「招蜂引蝶」，禁止她出門。（取材自推特）

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

2020-10-18 01:18
芬蘭女總理馬林近日為時裝雜誌拍攝照片，馬林在雜誌中身穿低胸深V的性感照，引起爭議。(取材自Instagram)

太辣了！芬蘭女總理深V低胸套裝登雜誌封面 國民吵翻天

2020-10-15 01:04
美國14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）透過電腦模擬找到新冠肺炎潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽。取材自YouTube

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

2020-10-19 05:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」