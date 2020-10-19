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厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

編譯徐榆涵／即時報導
美國14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）透過電腦模擬找到新冠肺炎潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽。取材自YouTube
美國14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）透過電腦模擬找到新冠肺炎潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽。取材自YouTube

全球科學家正爭相尋找治療新冠肺炎的方法，其中美國德州一名14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）表現亮眼，透過電腦模擬找到新冠肺炎的潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽，拿到2.5萬美元獎金。

CNN報導，切布羅魯獲勝的療法，為透過電腦模擬發現可以選擇性結合新冠病毒棘突蛋白的先導化合物。切布羅魯說，「最近兩天看到我的項目受到媒體大肆報導，因為它涉及新冠病毒，這反映了我們集體希望疫情結束，我和所有其他人一樣，希望我們能盡快回歸正常生活」。

影片來源：YouTube

印度裔美國籍的切布羅魯一開始的目標是使用電腦模擬來尋找可以和流感病毒蛋白結合的先導化合物，不過由於全球新冠肺炎疫情嚴重，及其對世界造成巨大影響，因此在指導老師的協助下，她轉而針對新冠病毒進行研究。

3M青年科學家挑戰賽評審莫斯（Cindy Moss）表示，切布羅魯具有十足的好奇心，並展開全面工作，檢視大量數據，也是出色的溝通者，願意利用自己的時間和才華讓世界變得更美好，這給了無數人希望。

切布羅魯說，獲得獎項和頭銜是一種榮譽，但她的工作尚未完成，下一個目標是和科學家們一起努力，將她的發現發展為可以實際治癒新冠肺炎的方法，以控制疫情的感染率和死亡率。

新冠肺炎 疫情 美國

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