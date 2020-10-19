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日兒童AI設計比賽 預防路殺、防止爺爺喝醉拿大獎

中央社／東京18日電
「沖繩秧雞的千鈞一髮」作品。（取材自活動官網）
「沖繩秧雞的千鈞一髮」作品。（取材自活動官網）

日本沖繩縣特有的「沖繩秧雞」時常被往來車輛撞擊，就讀小學5年級的沖繩女童設計能學習沖繩秧雞叫聲，並在感知到沖繩秧雞叫聲時提醒駕駛人的AI裝置，獲得程式設計獎項。

日本琉球新報報導，由Google主辦、以日本中小學生為對象舉行的「兒童AI程式設計比賽」，沖繩AMICUS國際學校小學5年級的小川璃璃花（音譯），以挽救「沖繩秧雞」的作品獲獎。

談到程式設計，小川說，希望不只可以拿來幫助人類，也可以用來幫助動物。

沖繩秧雞（又名山原水雞，Gallirallus okinawae）是沖繩具代表性鳥類，只棲息在沖繩縣北部的「山原森林」，是不會飛的鳥。

小川的作品是讓人工智慧（AI）學習沖繩秧雞的叫聲，並在發現沖繩秧雞叫聲後，發出LED閃光及聲音來提醒駕駛人，避免駕車時撞上沖繩秧雞。

小川從幼稚園開始學習程式設計，並利用今年暑假約一個月時間完成這個參賽作品。

小川璃璃花的作品獲得設計獎。（取材自琉球新報）
小川璃璃花的作品獲得設計獎。（取材自琉球新報）

至於創作動機，主要是小川曾跟祖母一同到沖繩縣北部去看沖繩秧雞，並得知這種瀕臨絕種的沖繩秧雞在當地常被車撞，所以心生解決危機的想法。

創作過程碰上新冠病毒（COVID-19）疫情擴大，地方政府呼籲民眾避免不必要及不緊急的外出活動，小川只好在網路影音頻道蒐集沖繩秧雞的叫聲。

小川的作品取名「沖繩秧雞的千鈞一髮」，在競賽中進入最後決選獲得「優秀賞」，她害羞地說，雖然很高興，但無法拿下最大獎有點遺憾。

男童mebumebu的作品「防止爺爺喝太多酒系統II」獲得最大獎。（取材自活動官...
男童mebumebu的作品「防止爺爺喝太多酒系統II」獲得最大獎。（取材自活動官網）

拿下最大獎的是男童mebumebu所創作的「防止爺爺喝太多酒系統II」，這套系統可以對11種酒進行管理，並提出每日攝取量的建議，一旦超標就會給予忠告，目的是避免飲酒過量造成的健康危害。

來源：aomedaka YouTube

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