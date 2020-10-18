以色列阿聯關係正常化 兩國歌手合作MV破百萬點閱

以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化，打破樂壇合作藩籬。影音平台YouTube出現兩國歌手首度聯手演唱的曲目「你好」（Ahlan Bik），至今觀看次數已逾110萬次。取材自YouTube

以色列 與阿拉伯聯合大公國關係正常化，打破樂壇合作藩籬。影音平台YouTube 上月30日出現兩國歌手首度聯手演唱的曲目「你好」（Ahlan Bik），至今觀看次數已逾110萬次。

這首電子流行曲風作品演唱者為以色列歌手馬爾齊亞諾（Elkana Marziano）和阿聯音樂人艾賈辛（Walid Aljasim）。MV場景從杜拜（Dubai）跳接特拉維夫（Tel Aviv），歌詞從阿拉伯語轉希伯來語再換成英語，但馬爾齊亞諾和艾賈辛目前仍分隔兩地。

影片來源：YouTube

馬爾齊亞諾說：「這是歷史性的一刻。」28歲的他拿過以色列版「好聲音」（The Voice）歌唱比賽節目冠軍，本身會說阿拉伯語，並受到來自阿拉伯世界的米茲拉希猶太人（Mizrahi）文化影響。

馬爾齊亞諾告訴法新社，他和艾賈辛是透過視訊會議軟體Zoom合作，歌曲一些段落在杜拜錄製，其他部分則是在以色列錄音。

網友Shaked Sharon寫道：「透過這首歌，你能感受到新的中東。」

曲子中不時以3種語言重複歌詞「朋友，我在遙遠彼方聽見你」。以色列自1948年建國以來經常與鄰國發生衝突，但馬爾齊亞諾指出，和平是以色列音樂常見的主題。

他並表示，看到以色列和阿聯年輕人在自己的YouTube頁面上相互討論這首歌，是一種「個人勝利」。他計劃待2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情結束後，與艾賈辛舉行現場演唱會。

以色列和阿聯在經濟和安全領域謹慎合作多年後，8月宣布在美國 斡旋之下，達成關係正常化協議。以色列國會在15日通過這份協議。