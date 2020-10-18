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班克西新作現身！搖輪胎小女孩 疫情下苦中作樂

中央社／倫敦18日電
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖。（路透）
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖。（路透）

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖，消息一出吸引許多民眾圍觀。

英國廣播公司（BBC）報導，這幅塗鴉13日出現在牆面上，由於具有班克西風格，各界紛紛猜測是否為他的新作，而班克西17日在Instagram張貼這幅塗鴉的照片，間接證實這確實是他的作品。

班克西的塗鴉時常結合周邊街景，這幅作品包括一輛少了後輪的腳踏車，與畫中把輪胎當呼拉圈搖的女孩相互呼應，構成完整畫面。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，42歲的美髮沙龍店主考爾（Surinder Kaur）表示，腳踏車與塗鴉同時間出現。「他自己把腳踏車搬來。」腳踏車被鎖在路旁的柱子上，前輪也出現凹折，應該都是出自班克西之手。

班克西近期作品多與疫情相關，例如在倫敦地鐵環線（Circle Line）的老鼠塗鴉，處處與口罩結合；以及他在醫院留下的塗鴉，畫中男孩拿著護理師公仔玩耍，把蜘蛛人和蝙蝠俠丟在一旁，象徵醫護人員才是真正的超級英雄，向醫護人員致敬。

班克西專家高夫（Paul Gough）表示，班克西的新作比較詼諧，或許是要傳達一個訊息：「大家正經歷困境，但讓我們苦中作樂，盡量從中找到一些樂趣。」意指即使腳踏車破爛不堪，小女孩還是找到了輪胎當她的玩具。

高夫也表示，這幅新作品相較班克西過去作品較為粗糙，尤其是小女孩的下巴與臉的部分。直到班克西證實之前，高夫並不認為這是班克西作品。

班克西新作品問世的消息傳出後，吸引不少民眾到現場朝聖。在英國疫情升溫、英格蘭防疫手段升級的此刻，班克西的作品或許也是想讓大家喘一口氣。

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外...
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上。（路透）

班克西 英國 疫情

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