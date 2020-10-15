我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

狂粉老外帶韭菜臭豆腐登台灣高山 PO美照紅上美國論壇

聯合新聞網 / 綜合報導
一名超愛臭豆腐的外國人在高山上享受臭豆腐的美味，更將「高山臭豆腐」照片PO上美國論壇Reddit，意外掀起話題。擷自Reddit
一名超愛臭豆腐的外國人在高山上享受臭豆腐的美味，更將「高山臭豆腐」照片PO上美國論壇Reddit，意外掀起話題。擷自Reddit

許多外國人最怕的食物就是台灣「臭豆腐」，不過近日一張臭豆腐的照片卻在美國論壇Reddit上瘋傳，引起許多外國網友分享自己對台灣臭豆腐的印象。

一名外國網友在Reddit上貼出台灣臭豆腐的照片，特別的是，他以壯闊山景做陪襯，平凡無奇的臭豆腐瞬間氣勢大增，彷彿更加美味了，同時大地美景也能盡收眼底。許多外國網友被這張「高山上的臭豆腐」給吸引，瞬間灌爆貼文，「你真會享受生活！」、「我很喜歡臭豆腐！但我的朋友都說我瘋了...」、「天哪！這風景太美了吧，我現在好想吃臭豆腐」、「我其實可以忍受臭豆腐的口味，但在室內的話...我真的快吐了」。

《The China Post》採訪這名超愛臭豆腐的外國網友，原來他名叫克里斯塔·巴克（Christa Barker），今年33歲的他來自美國，住在台灣超過4年，目前定居在新竹竹北，這張「韭菜臭豆腐」照片就是在新竹尖石的宇老觀景台所拍攝。而這盤韭菜臭豆腐正是出自堪稱全台灣最高的「宇老臭豆腐」名店，它開設在海拔1450公尺的宇老觀景台旁，位於通往司馬庫斯的必經道路上，在當地已小有名氣，許多民眾也經常慕名前往。

身為臭豆腐的狂熱粉絲，巴克透露「臭豆腐是我最愛的台灣小吃。無論何時何地，必定聞香下馬，立馬買一份來吃」。事實上，第一次來到台灣的巴克其實也是相當畏懼臭豆腐的味道，第一次嘗試失敗後就整整一年不敢再吃，直到今年夏天他跟好友相約環島，立志吃遍全台的臭豆腐，兩人竟在短短兩週內吃了6次臭豆腐，便從此愛上臭豆腐美妙的滋味。

台灣 美國

上一則

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

下一則

👻大募集／萬聖節大比拼！看這場「骷髏人與恐龍大對決」

延伸閱讀

騷亂、疫情與大選動盪 美國今年槍枝銷售激增

騷亂、疫情與大選動盪 美國今年槍枝銷售激增
又1家? 彭博：威脅國安 美擬制裁中航工業

又1家? 彭博：威脅國安 美擬制裁中航工業
路透：美國務院提案 擬將螞蟻集團列入「實體清單」

路透：美國務院提案 擬將螞蟻集團列入「實體清單」
歐美疫情飆 確診數攀升 巴黎等9城宵禁

歐美疫情飆 確診數攀升 巴黎等9城宵禁

熱門新聞

疑似為iPhone 12系列各顏色機種的照片。圖／取材自9to5Mac網站

蘋果最新發表會 iPhone 12顏色、價格、尺寸全外洩？

2020-10-13 13:00
美國非營利組織推出選舉公益廣告，提醒選民避免自己的郵寄選票變成無效票，諧星莎拉席佛曼雙手捧胸又上空敬禮，強調「美國需要你！」畫面翻攝：YouTube/RepresentUs

拚了！好萊塢眾星全裸催票 女星捧胸籲「美國需要你」

2020-10-09 05:08
新郎（右）跑去跟另一名女子成婚，老婆（左）到會場阻止。（截圖自Metro）

夫假借出差去跟小三結婚 正宮殺到會場吼：他是我老公

2020-10-15 02:30
一對狗飼主在狗兒(右圖)身上注射有毒物質後試圖活埋牠，狗兒被救起時右腳還留有打針剃毛痕跡。狗兒從墳墓爬出後被好心人救起，送到收容所等人認養(左圖)。取材自metro

想活下去！遭活埋牧羊犬自挖墳墓逃出 高速公路遇恩人

2020-10-12 01:06
芬蘭女總理馬林近日為時裝雜誌拍攝照片，馬林在雜誌中身穿低胸深V的性感照，引起爭議。(取材自Instagram)

太辣了！芬蘭女總理深V低胸套裝登雜誌封面 國民吵翻天

2020-10-15 01:04
痛風由尿酸堆積引起。（本報資料照片）

痛風發作真要命！比起啤酒 更要小心這項「庶民美食」

2020-10-10 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天