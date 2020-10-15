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別再囚禁海洋動物！超逼真機器海豚 盼取代真實海豚秀

編譯張君堯／即時報導
這隻機器海豚重約250公斤、身長約2.5公尺，外皮是醫用矽膠製成，由加州科技工程公司「邊緣創新」打造，造價在300萬至500萬美元之間。路透
這隻機器海豚重約250公斤、身長約2.5公尺，外皮是醫用矽膠製成，由加州科技工程公司「邊緣創新」打造，造價在300萬至500萬美元之間。路透

水族館或馬戲團的野生動物表演，經常引發虐待動物的質疑。美國加州一間科技公司為此打造出擬真度超高的機器海豚，希望藉此取代海洋動物表演，讓真正的海豚回歸大海。

這隻機器海豚重550磅（約250公斤）、身長8.5呎（約2.5公尺），外皮是醫用矽膠製成，由加州科技工程公司「邊緣創新」（Edge Innovations）打造，造價在300萬至500萬美元之間。

影片來源：聯合新聞網

公司創辦人暨執行長孔蒂（Walt Conti）表示，現今仍有3000隻海豚失去自由，被用於商機高達數十億美元的「海洋生物體驗」，可見人們對親近海洋動物相當熱衷。孔蒂指出：「我們希望藉此提供不同的方式讓人們愛上海豚」。

目前歐洲約有20個國家禁止或限制使用野生動物做特技表演，該公司希望未來海洋主題公園可以用機器動物娛樂大眾，而非囚禁真正的野生動物。如此一來，遊客未來還可以和逼真的機器大白鯊一起游泳，甚至侏儸紀時期的爬蟲類動物也不成問題。孔蒂認為這樣或許能挽回那些抵制野生動物表演而拒絕進場的觀眾。

邊緣創新公司也和「善待動物組織（PETA）」合作，在當地推出校園教育計劃。公司創意總監霍茲伯格（Roger Holzberg）表示，這就像是美國經典兒童電視節目「芝麻街」，劇裡主要角色都不是真人，但卻用前所未有的方式教會大眾如何感受人性的其他面向，他們也希望這個計畫能達成同樣目標。

「邊緣創新」公司創辦人暨首席執行長孔蒂與他的機器海豚。路透
「邊緣創新」公司創辦人暨首席執行長孔蒂與他的機器海豚。路透

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