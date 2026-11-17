來賓在麥咖啡飲品展示區品嘗飲品、交流互動。 主辦單位/提供

來賓在「Holiday Sip Parade」活動中互動，體驗麥當勞多款飲品。 主辦單位/提供

(活動訊)麥當勞11月14日在休斯敦舉辦排燈節主題活動「Sips of Light」，為品牌2026年亞裔消費市場（ACM）系列飲品體驗活動劃下句點。活動配合當地排燈節慶祝活動舉行，將一間麥當勞餐廳打造成結合文化體驗、社區互動與飲品品嘗的節慶空間。

麥當勞「Sips of Light」活動現場布置充滿排燈節色彩，來賓在主持人帶領下參與飲品體驗。 主辦單位/提供

活動由南亞裔生活風格創作者 Puja Taylor Khan 與 Kiki Raj 共同主持，麥當勞叔叔 Ronald McDonald 擔任現場主持人，吸引236人參與，其中包括網紅 Nikhil Gupta。當地社區組織 Vibha、ASAN 和 AAPI Network Houston 也協助邀請社區居民到場。

活動以「Holiday Sip Parade」揭開序幕，介紹麥當勞七款特色飲品，其中包括三款全新限時飲品。現場並設有「Fit Check, Sip Check」主題拍照區、許願樹、「Head, Shoulders, Knees, Bag!」遊戲及「Name That Sip」蒙眼飲品猜測挑戰。

來賓手持麥咖啡（McCafé）大型道具合影，感受排燈節主題活動氣氛。 主辦單位/提供

來賓品嘗麥當勞飲品，參加「Name That Sip」盲測挑戰。 主辦單位/提供

來賓參與飲品盲測，現場民眾也在一旁觀看。 主辦單位/提供

來賓進行飲品體驗互動。 主辦單位/提供

此外，休斯敦當地舞者帶來舞蹈演出，海娜彩繪藝術家 Naqiya Lokhandwala 也在現場為來賓提供傳統手繪體驗，增添節慶與文化氣氛。

麥當勞表示，「Sips of Light」是2026年ACM系列飲品體驗活動的收官場次，透過排燈節主題與多元文化活動，邀請家庭、創作者及當地居民共同參與。