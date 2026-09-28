三追《花木蘭》：一位美國學者的文化尋路

中國民族舞劇《花木蘭》9月18日至20日登上紐約林肯中心大衛．寇克劇院。演出前，威廉與瑪麗學院教授魏美玲（Emily Wilcox）為觀眾主持導賞講座；大幕開啟後，她第三度坐進觀眾席。這場跨越三年、三座城市的觀劇歷程，讓她從研究舞姿與敘事，逐步走進木蘭的精神世界。

當晚，可容納2,586人的劇院座無虛席。銅鏡、鎧甲等道具陸續登場，隨著狼煙升起、徵兵令傳來，木蘭對鏡斷髮，踏上從軍之路。兼具英氣與柔美的舞姿贏得觀眾陣陣掌聲。沉浸在演出中的魏美玲，也在掌聲中想起三年前第一次觀看《花木蘭》的情景。

一追：看見華裔女孩眼中的光

2023年9月，由寧波市演藝集團創排的舞劇《花木蘭》首次赴美，在波士頓博赫中心及華盛頓甘迺迪藝術中心連演六場。魏美玲透過當地華人舞蹈團得知演出消息。魏美玲專門研究中國舞蹈。2002年在哈佛大學求學期間，她隨哈佛舞蹈團首次前往中國，後來又到北京舞蹈學院研習中國民族舞蹈。此後多年，她往返中美兩地，透過著書、授課及舉辦講座，將中國民族舞蹈及其文化背景帶進美國大學課堂與國際學術圈。2023年9月29日，《花木蘭》在華盛頓演出。當天，魏美玲正與當地雪娟舞蹈團合辦講座。舞團中不少女孩學習中國舞多年，卻很少有機會走進劇院，觀看來自中國的專業民族舞劇。

「我們晚上去甘迺迪藝術中心看《花木蘭》吧？」有人提議，女孩們立刻興奮起來。

魏美玲說：「白天談中國舞蹈的歷史和文化，晚上走進劇場看現場演出，這樣的安排很有意義。」

為了參加當天的講座與演出，魏美玲驅車三小時趕到華盛頓。

大幕拉開後，獨舞、雙人舞與群舞依次展開。木蘭對鏡貼花黃、替父從軍、征戰沙場，一個在中國流傳千年的故事，再度在舞台上被講述。魏美玲專注觀看演出，但更讓她難忘的，是身旁女孩們流露出的驚喜、興奮，以及對這個故事的親近感。其中一名叫子英的女孩尤其興奮。這個來自父母故鄉的故事，更加堅定她學習中國民族舞蹈的決心。受到《花木蘭》啟發，她在2024年前往中國，成為北京舞蹈學院留學生，目前就讀大三。

二追：探尋舞姿背後的文化力量

不過，第一次觀演後，木蘭對魏美玲而言仍是一名隔著些許距離的文化人物。她理解編舞與敘事，卻尚未完全走進這個角色的精神世界。

為了更貼近中國舞蹈所處的文化環境，魏美玲多年來幾乎每逢寒暑假都會前往中國。她曾在中央民族大學擔任客座教授，也多次帶領美國學生赴中國交流。從遼寧到內蒙古，她觀察不同地區與民族的舞蹈；無論身在美國或中國，只要有機會，她都會走進劇場。她學習中國古典舞與民族民間舞，也閱讀相關文獻，並與中國舞蹈界的專家交流。

2024年3月，由中國東方演藝集團與眉山市歌舞劇院共同製作的《詩憶東坡》在美國巡演。演員與美國當地舞團成員交流時，魏美玲也參與其中。演出結束後，她曾與中國對外文化集團工作人員討論：中國舞劇為何要到美國演出？又該透過什麼方式，幫助不同文化背景的觀眾理解作品？

兩年後，她再次遇見《花木蘭》。

2026年4月，中國對外文化集團與寧波市演藝集團籌備《花木蘭》再度赴美演出，並邀請魏美玲撰寫推薦信。她欣然答應，但在動筆前，決定先再看一次《花木蘭》。

6月28日，《花木蘭》巡演至上海。當時正在復旦大學擔任訪問學者的魏美玲買了一張票，第二次走進劇場。

身處中國的文化環境，魏美玲在第二次觀演時有了更多理解。她看見劇中的孤兒柔兒並非多餘的支線，而是呈現戰爭帶給普通人的傷痛；舞台上反覆出現的銅鏡，則承載著木蘭的鄉愁與對自我身分的掙扎。

不過，部分新增的改編仍讓她感到疑惑。她知道，自己還需要再往前走一步。

三追：從觀眾走進故事

前兩次觀演留下的疑問，也為她在紐約與《花木蘭》的第三次相遇埋下伏筆。

9月18日，《花木蘭》正式登上林肯中心舞台。主辦方邀請魏美玲在演出開始前，為紐約觀眾主持導賞講座。

接到邀約之初，她有些謹慎。

魏美玲說：「前兩次觀劇，我其實並沒有完全讀懂這部作品。」

她也很快意識到，正因自己曾有「沒有完全看懂」的經驗，反而更清楚西方觀眾面對中國題材舞台作品時，可能遇到哪些理解上的困難，以及需要哪些文化背景作為入口。為了準備這場講座，魏美玲重新做了一遍功課。她回溯木蘭故事近1,500年來的版本演變，研讀韓真、周莉亞等主創人員的訪談，也查閱舞評與學術文章，逐一分析舞劇中的改編與安排。過去模糊的地方逐漸清晰。戰場上，木蘭解開髮髻、表明女性身分，同伴仍尊重她並與她並肩作戰，呈現這一版舞劇的現代女性觀點。結局也沒有沿用傳統「凱旋歸家成婚」的安排；將軍戰死沙場後，木蘭獨自完成精神上的成長，人物命運因而回到她自己身上。

半小時的導賞結束後，原本不打算再看一遍的魏美玲改變主意，第三次坐進《花木蘭》的觀眾席。

隨著場景轉換，閨閣的溫婉與沙場的殘酷交替出現，她先前研究的資料也與舞台上的人物和情節逐漸連結。

魏美玲說：「這部舞劇把木蘭從單一的英雄形象，重塑為一個多面、鮮活的普通人。作品對戰爭有所反思，也細膩描寫女性的處境，在當今世界仍具有現實意義。這一次，我才真正看懂了。」

透過演前導賞，更深入理解作品的還有現場觀眾。

演出結束後，一名年長女觀眾特地找到魏美玲，感謝她先前的導賞，並表示：「有了那些背景，我更能看懂舞台上發生了什麼。」另有一對姐妹告訴她，兩人曾在南京生活三個月，觀看演出後，再度產生前往中國的想法。

一場導賞、一部舞劇，加上人與人之間的交流，讓原本存在於不同文化間的距離逐漸縮短。

對魏美玲而言，觀眾的回應正是文化交流最直接的意義。她認為，舞蹈不需要翻譯，身體本身就是跨越語言的共同表達。林肯中心的掌聲漸歇，魏美玲隨著人潮走出劇院。她想起三年前第一次觀看《花木蘭》時，身旁華裔女孩眼中閃爍的光。木蘭的故事持續流動，人們對文化的理解也在一次次相遇中向前延伸。對她來說，看懂一個故事，有時需要跨越三年、走過三座城市，也需要一次次走近它，最後走進故事之中。