Rewind NYC: 一杯酒、一首歌，重啟紐約之夜

【紐約訊】在紐約長島市（Long Island City）的街道之間，一個融合雞尾酒、亞洲料理、音樂與卡拉 OK 的全新夜生活空間正在誕生。由共同創辦人 潘家宙(Chia Pan) 與團隊打造的 Rewind NYC，已於 2026 年 9 月 9 日正式開幕 。佔地約 9,000 平方英尺的地下空間，集結精緻雞尾酒吧、亞洲風味餐飲、八間主題式卡拉 OK 包廂，以及大型活動空間，希望重新定義人們對「KTV」與亞洲夜生活的刻板印象。 Rewind 的名字來自一個簡單的概念：一首歌曲、一種味道，甚至某個與朋友共度的夜晚，都能在瞬間把人帶回到一段記憶中。 因此，Rewind 想創造的並不只是一間酒吧或卡拉 OK，而是一個讓味覺、音樂、與文化記憶交織在一起的空間。品牌以「Make every moment worth a Rewind」為核心概念，希望每一次相聚，都能成為未來值得重新回想的一刻。

按下 Rewind，走進另一個世界

來到 Rewind，體驗從入口就已經開始。沿著不起眼的樓梯走入地下室，迎面而來的是一個堆滿懷舊物件的隱密空間；中央擺放著一台復古 1980 年代手提音響。當客人按下音響上的 「REWIND」按鈕，一道隱藏門隨之開啟，帶領客人進入燈光溫暖而低調的復古雞尾酒 Lounge。空間設計將亞洲文化元素與當代紐約夜生活美學融合在一起。黑色與金色調之間，可以看到重新運用的中國傳統樂器、木雕細節，以及取材自唐、宋詩詞的藝術壁畫。穿過 Lounge 後，巨大的木門開啟一道充滿戲劇感的紅色走廊，連接至不同主題的卡拉 OK 空間。整個動線就像一段逐步展開的旅程——從喝一杯酒、吃一頓飯，到唱歌、慶祝，自然串連起一個豐富體驗的夜晚。

用「五行」重新理解一杯雞尾酒

Rewind 的核心之一，是由來自台灣的 飲品總監(Beverage Director ) 陳泯赫 Min-He “Ken” Chen 所打造的雞尾酒計畫。Ken 曾於台北國際知名酒吧工作，並於 2022 年獲得 TTL Taiwan Cocktail Competition 冠軍。2025 年，他從台灣移居紐約，將多年累積的亞洲調酒經驗帶入 Rewind。Rewind 的酒單以中華文化中的五行—金、木、水、火、土為架構，再將五行轉化為五種味覺語言：辛、酸、鮮、苦、甜。將五行與對應的十二生肖連結，客人既可以依照自己的生肖開始探索，也可以單純按照口味選擇；每一個類別中的酒款又從輕盈逐步走向濃郁，讓點酒本身成為一種互動體驗。其中，Moonlit Aroma 以華人熟悉的月餅為靈感，融合干邑、紅茶、鐵觀音、黑芝麻、鹹蛋黃、栗子與鳳梨；Midnight Broth 則大膽將台灣牛肉麵元素轉化成雞尾酒，以 Wagyu 油脂洗滌波本威士忌，搭配紅茶、豆瓣醬辣油、牛肉乾與酸菜。另一款 Kimchi Hal-mony 從韓國泡菜取得靈感，而 Tide Whisper 則讓人聯想到日本居酒屋中的昆布、柴魚與海洋風味。這些酒並不是單純將亞洲食材加入調酒，而是試圖將人們熟悉的文化與味覺記憶，以嶄新的方式重現。

從日式和牛蓋飯到台式雞排，熟悉味道的新詮釋

餐飲方面， Alexander Lee 以亞洲各地的 comfort food 為出發點。擁有超過 15 年餐飲經驗的 Alexander 希望保留料理令人熟悉的「記憶點」，同時透過當代料理技法重新呈現。菜單橫跨台灣、日本、韓國、中國與東南亞，包括加入多種菇類與新鮮黑松露的 Truffle Mushroom Congee、重新詮釋台灣滷肉飯的 Lu Rou Claypot、搭配 日本和牛與黑松露的 Imperial Wagyu Donburi，以及配上羅勒 aioli 與柚子的 Taiwanese Fried Chicken。在 Rewind，一桌料理的設計並非與酒分開存在，而是希望食物、雞尾酒與朋友分享的方式共同構成完整的夜晚。

卡拉 OK，也可以成為一場設計體驗

走出 雞尾酒吧，Rewind 的另一個世界才正式展開。場內設有八間卡拉 OK 包廂，每一間都有不同故事：有以現代錄音室為靈感的空間，也有向 1990 年代香港電影致敬的懷舊房間；另一間則以 2000 年代華語流行文化為主題，牆上陳列復古黑膠唱片與周杰倫、蔡依林等華語流行音樂元素。對 Rewind 而言，卡拉 OK 並不是喝完酒之後的附加活動，而是整個餐飲體驗的一部分。從專業影音系統、LED 螢幕、聲學設計，到可以直接在包廂享用的餐點與雞尾酒，都希望把人們熟悉的亞洲 KTV 文化，重新放進當代紐約的生活方式中。

把亞洲記憶帶進今天的紐約

Rewind 希望成為的不只是「長島市的一間新 KTV」，而是一個融合亞洲文化、音樂與夜生活的紐約新據點。可以坐下來吃飯喝酒，也可以和朋友唱到深夜；可以為了品嚐一杯特別的雞尾酒而來，也可以為了生日、約會、聚會或一首熟悉的歌而留下來。「我們無法真正回到過去，但仍然可以從一種味道、一杯酒、一首歌、一個夜晚，讓記憶再次播放。」或許這正是 Rewind 想表達的意義吧！

Rewind NYC

45-57 Davis Street, Cellar, Long Island City, NY 11101

Business phone:+1917-558-8000

Email: [email protected]

Instagram: @rewind_nyc

網站 www.rewindnyc.com

營業時間：

星期一：晚上 6 點 – 凌晨 1 點

星期二：公休

星期三：晚上 6 點 – 凌晨 1 點

星期四：晚上 6 點 – 凌晨 1 點

星期五：晚上 6 點 – 凌晨 4 點*

星期六：下午 4 點 – 凌晨 4 點*

星期日：下午 4 點 – 凌晨 1 點

* 星期五及星期六 Lounge 酒廊營業至凌晨 2 點。