公佈得獎名單：舞劇《花木蘭》世報贈票活動8/25截止
【紐約訊】世界日報舉辦的「中國民族舞劇《花木蘭》」讀者贈票活動，已於8月25日結束。活動期間收到大量讀者踴躍報名，本報已於8月26日完成抽選。抽中讀者名單詳見本版下方，敬請讀者留意來電與信箱。本次未抽中的讀者，仍可上網訂購演出門票。凡於購票時輸入專屬折扣碼「SJRB」，即可享全票七折優惠，四場演出座位有限，敬請及早購買。
【演出信息】
9月18日（五）19:30
9月19日（六）13:30
9月19日（六）19:30
9月20日（日）14:30
【地點與票價】
紐約林肯中心大衛•寇克劇院
David H. Koch Theater, Lincoln Center
票價 $30／$59／$109／$169／$229／$299
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贈票抽選結果
依抽出順序排列，姓名以報名資料為準，括號內為聯絡電話後四碼
1. Andy（0782）
2. Lei（0507）
3. Angela（1379）
4. Lilian（7368）
5. Grace（8372）
6. Shuchen（2236）
7. Marco（8749）
8. Shirley（6969）
9. Sui Sui（2201）
10. Shunmei（5016）
11. Hsinmei（1835）
12. Vanessa（1100）
13. Lisa（8788）
14. Fayu（4762）
15. Michael（1592）
若您已中獎，歡迎直接聯繫世界日報活動組，詢問取票相關事宜，電話718-746-8889轉213
得獎讀者請於接獲通知後依指示辦理領票，9月2日前未回覆者，將取消中獎資格
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