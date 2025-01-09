血尿可能透露健康警訊，紐約長老會醫師深入剖析兒童常見原因

本月線上講座《血尿：了解孩子健康的重要訊息》

【紐約訊】為提升社區居民對健康的認知與關注，世界日報與紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)攜手合作，推出線上健康講座，旨在普及健康知識，促進預防醫學，並提供權威專家的實用建議。本月線上講座《血尿：了解孩子健康的重要訊息》已正式上線，由紐約長老會皇后醫院兒科腎病科專家劉得安醫師(Diane Liu, MD, MSc)主講，深入淺出地解析孩子尿液中血跡可能的原因及應對方法。

劉醫師講座詳細介紹「血尿」種類，包括肉眼可見的血尿和透過顯微鏡檢測發現的血尿，並強調血尿可能來自上泌尿道或下泌尿道。她解釋了常見原因，如泌尿道感染、腎結石、腎絲球腎炎以及家族遺傳因素等。此外，講座中也提到了一些導致泌尿道感染的風險因素，包括尿液逆流、不良如廁習慣，以及泌尿道結構性問題。

紐約長老會皇后醫院兒科腎病科專家劉得安醫師(Diane Liu, MD, MSc)

劉醫師指出，尿液異常顏色不一定代表有血，但如若發現異常，應立即進行檢查以確定問題根源。診斷手段包括尿液試紙檢測、尿液顯微檢查、超聲波檢查以及必要時的腎臟活檢。劉醫師強調，早期發現和正確治療對於保護孩子的腎臟健康至關重要。

泌尿道感染是血尿的常見原因之一。根據講座內容，劉醫師詳述了膀胱炎和腎盂腎炎的不同症狀，例如排尿疼痛、發燒及背部疼痛，並建議進行尿液培養以確定感染源及適合的抗生素治療。她還提到，對於尿液中礦物質失衡的兒童，例如高尿鈣水平，應透過飲食調整和充足的水分攝取來改善。

本講座特別針對如何幫助孩子養成健康生活習慣提供了實用建議，包括保持均衡飲食、定期運動、充足水分攝取以及養成良好的如廁習慣。此外，劉醫師建議家長定期帶孩子進行兒科健康檢查，以便及早發現可能的問題。

紐約長老會皇后醫院不僅致力於提供高品質的醫療服務，也積極開展社區健康教育。其設於法拉盛的Theresa Lang兒童門診中心以及新鮮草原診所，提供包括兒科腎病科、神經內科、腸胃病科及其他多元專科在內的服務。

世界日報則作為社區的橋樑，持續透過創新的方式推廣健康資訊，幫助華人社區建立健康生活方式。本次與紐約長老會皇后醫院合作的健康講座，是兩大機構共同努力的結晶，旨在讓更多居民能在家中便捷地獲取專業的健康知識。

如需了解更多講座資訊或觀看講座影片，請造訪世界日報官網(worldjournal.com)或【世界e生活】YouTube官方頻道。觀眾看完影片後答題，有機會參加$25 Amazon禮卡抽獎活動(網址：https://bit.ly/2025nypq01)。如需諮詢，請致電紐約長老會皇后醫院社區健康發展部(718-670-1178)。