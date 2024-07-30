樂活有方講座 8月24日法拉盛登場 | 立即免費報名 | 探索健康新方式

8月24日樂活有方講座 免費報名中

聯合健康保險公司與世界日報共同舉辦「樂活有方講座」，預計在8月24日下午1點至法拉盛喜來登飯店2樓宴會廳舉辦，現在立即免費線上報名參加。活動當天參加活動者免費獲得保鮮盒、環保袋。

聯合健康保險將舉辦「樂活有方」(Recipe for Wellness)一個以健康、養生為主的教學活動，旨在幫助華裔長者和聯邦醫療保險受益人在寓教於樂的環境中了解更多關於聯邦醫療保險及計劃承保的涵蓋信息。活動參與者將有機會了解關於聯邦醫療保險的基礎知識——包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，幫助他們在選擇醫療保險時做出明智的決策。這些活動將以國語進行。

本次活動旨在讓華裔長者學習健康飲食和食物儲存技巧，並參與簡單健身活動樂享健康。同時，我們邀請了傑出的社區代表——內科醫師吕莉(Lu Li)和尊巴教練張潔明(Michelle Truong)來分享對特定主題的見解，助華裔長者走近快樂幸福、健康的生活。此外，聯合健康保險代表將在現場回答有關聯邦醫療保險的問題。

時間：

2024年8月24日 星期六 01:00 PM - 04:00 PM

地點：

活動對公眾免費開放，將在如下地點舉行：

Sheraton LaGuardia East Hotel法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳

135-20 39th Avenue, Flushing, NY, 11354

電話：

欲了解更多信息或保留席位，請致電800-801-1900

主辦方：

由AARP聯邦醫療保險輔助保險計劃提供支持，由聯合健康保險紐約公司投保， 這些活動作為聯合健康保險在加州和紐約州舉辦的一系列教育性活動的一部分，旨在幫助華裔醫療保險受益人了解更多聯邦醫療保險相關的涵蓋與信息。

立即線上報名：https://forms.office.com/r/tyUGHkn0za