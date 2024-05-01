2024 美國味全母親節「我最愛媽媽的一道菜」繪畫比賽 得獎名單揭曉

Iris Zhang的作品獲得幼童組第一名

2024美國味全母親節繪畫比賽「我最愛媽媽的一道菜」順利帷幕！眾所期待的得獎名單即將揭曉。本次比賽各組優勝者無一不是原創性十足、獨具特色且各個都讓人眼前一亮的佳作。三位評審身為華裔藝術家更是嘖嘖稱讚，認為今年參賽作品創意、構圖、配色及繪畫技巧都表現的非常出彩。本屆的繪畫主題「我最愛媽媽的一道菜」，通過孩童們獨有的回憶及傑出的繪畫技巧，與親愛的家長們分享了他們心中家裡最有愛樣子，並且表達了對母親的感激之情。同時，他們也充分展現出自己的創意和想像力，讓人看了讚不絕口，並也將「他們」家的溫暖送到每個觀賞者的心裡。

今年是世界日報與美國味全公司第12年攜手舉辦繪畫比賽了，經由每一年的比賽，我們一直不斷的再認識這些小畫家們，不論是他們的成長，還是他們藏在畫中的故事，我們都感到非常榮幸能參與其中。這項傳統給予我們陪伴及參與孩童們童年的機會，在此我們特別感謝所有參賽者的支持及努力！

本屆由美國味全公司和世界日報聯合主辦的「我最愛媽媽的一道菜」母親節繪畫比賽採取了線上線下兩種方式進行，最終收到了全美各州將近1,000件作品，今年競爭相當激烈，更是讓評審們感到左右為難。這場比賽絕對是我們所有人最難忘的比賽之一！

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會表示：「多年來，味全母親節繪畫比賽每年都能收到來帶參賽者滿滿的心意，他們通過畫筆繪製的作品無一不是驚艷人心。今年，比賽主題以「一道料理」為中心，我們希望透過這個核心理念，能夠在這個重要的節日裡，不止想激發孩童們表達對母親的愛和關懷﹐更是希望能讓家長們也一起回憶童年的點滴。透過繪畫作為媒介，讓大人與小孩將那份溫暖、愛意及感恩之心傳遞開來，使所有人都能感受到來自母親偉大的愛。同時，通過畫筆記錄下和母親共度的每個美好瞬間，這份回憶也將長久的保存於心中。」

【本屆評審】 ★ 施德嫻（Te-Sian Shih）於紐約Pratt Institute 品牌包裝設計碩士畢業，獲邀擔任2024年美國Poster Stellars 海報設計比賽評審、2023年瑞士Calanca Poster Biennial 評審、紐約台灣同鄉聯誼會2023全國兒童繪畫比賽評審。設計作品曾在紐約supermarket 、百貨等上市展出，為紐約包裝設計和高級服飾品牌公司等設計網頁、型錄、海報、包裝等視覺設計，也與台北駐紐約辦事處合作設計網頁banner。 ★ 謝高元（James Hsieh）為美國台裔藝術家，畢業於紐約帕森斯藝術學院（Parsons School of Design）拿到藝術碩士學位，大學則是於臺灣元智大學主修藝術與設計，畢業至今在紐約積極參與各大展覽以及藝術博覽會。近期的創作注重在於將柔軟的布料和織物轉化成軟雕塑還有大型裝置藝術。他也在2019年擔任時下非常受歡迎的WonderWorld快閃展紐約部的創意總監。 ★ 黃致彰 （Nina Edwards） 是紐約普瑞特藝術學院（Pratt Institute）教授，在美國時尚廣告和挿畫文創界近三十年工作丶教學丶策展經驗。Edwards教授同時也有著名的時尚藝術家、設計師、插畫家，2023年被選入參與美國著名的紐約總督島（Governor Island）六個月台美文藝協會（The Taiwanese American Arts Council)）駐村藝術家計畫，於此創作的每幅作品都以紐約曼哈頓島和台灣島的異同之處串連為主要創作主旨，將這兩座她稱之為家的島嶼連接起來。

James Yin的作品獲得高童組第一名

Bobby Chen的作品獲得青少年組第一名

【評審評語】

施德嫻老師評論幼童組第一名Iris Zhang的畫作：「整體視覺效果中，配色、構圖及留白，是其得獎原因，這幅畫給人一種非常舒服的感覺。畫面的氛圍通過活躍的音符及蝦子很好的傳達給觀賞者，製作這道料理的過程中，它或許需要經歷繁瑣的過程，但圖中的母親更多的是活潑、歡樂、開心的！這一點首先非常好的貼切了今年繪畫比賽的主題，更是讓觀賞者也情不自禁的想一起舞動起來！」

謝高元老師評論高童組第一名James Yin的畫作：「作為近千件作品中少見的水墨山水畫，看到這幅作品的第一眼便讓人感到驚艷。原因是在這個構圖和配色都非常柔和的作品中，參賽者通過母親的服裝及鮮花的跳脫出了柔和的顏色，使得整幅作品的亮點明顯，更是讓畫面更加鮮活於觀賞者眼中。其中我最欣賞的細節是參賽者於右上角畫面比例中的留白與巧思都是我給予高分的原因。」

黃致彰老師評論青少年組第一名Bobby Chen的畫作：「這幅作品的背後的故事完美的藏於細節當中，點睛之作為通過紅線及麵條兩個具有『線性』這個共通點去連結這個作品及繪畫者本人的情感。參賽者善用了懷舊復古的風格去搭配背景中不同時期孩子的成長照片，總和來說，這是一個具有成熟繪畫技巧及情感豐富的作品。我認為不論從作品的結構、配色、繪畫手法還是參賽者對於細節的處理，這是一個非常精美的作品，同時，參賽者為了貼合比賽主題所費的心思也是這個母親節給予媽媽最好的禮物。」

【得獎名單】 ［幼童組］第一名 Iris Zhang (NY)、第二名 Aurora Casto (TX)、第三名 Andrew Yang (VA)、第四名 Paris Zheng (NY)［高童組］第一名 James Yin (CA)、第二名 Alyvia Xu (NY)、第三名 Angelynn Xu (CA)、第四名 Zara Ng (CA) ［青少年組］第一名 Bobby Chen (LA)、第二名 Katherine Xu (CA)、第三名 Zoe Ng (CA)，更多得獎名單請至活動官網查看。

所有優勝作品已經於5月1日當天公布刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網進行線上展覽，沒有得獎的小畫家們也請不要灰心，再接再厲，我們下次繪畫比賽再見！